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Garotas de programa que vendiam drogas em bares da Asa Norte são presas

Durante a abordagem, mulheres saíram correndo, enquanto traficantes tentaram jogar R$6 mil em cocaína no vaso sanitário. Apreensão chega à R$ 100mil

A equipe Seção de Repressão às Drogas (SRD), da 6ª Delegacia de Polícia, recebeu denúncias que levaram os agentes às duas garotas de programa - (crédito: Ed Alves/CB)
A equipe Seção de Repressão às Drogas (SRD), da 6ª Delegacia de Polícia, recebeu denúncias que levaram os agentes às duas garotas de programa - (crédito: Ed Alves/CB)

Em bares comuns da Asa Norte, mulheres circulavam entre os entre o público com duas intenções: encontrar clientes e usuários de drogas. Portando cocaína, as garotas de programa vendiam entorpecentes nas regiões de Itapoã, Brasília e Paranoá, à mando de uma quadrilha de traficantes, que teve suas atividades interrompidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta quarta-feira (8/4).

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Dois homens, de 32 e 26 anos, e duas mulheres, de 43 e 37 anos, foram presos, e a apreensão da polícia chega à R$100 mil, em partes, em espécie. De acordo com informações da PCDF, a equipe Seção de Repressão às Drogas (SRD), da 6ª Delegacia de Polícia, recebeu denúncias que levaram os agentes às duas garotas de programa que comercializavam cocaína nos bares da Asa Norte, e demais regiões. Durante as investigações, os policiais descobriram que elas estavam associadas a um dos homens do grupo de traficantes.

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Apreensão chega à R$ 100mil. Quatro pessoas foram presas
Apreensão chega à R$ 100mil. Quatro pessoas foram presas (foto: Polícia Civil do Distrito Federal/Divulgação)

Durante as operações, a equipe abordou as mulheres no momento exato em que elas estariam recebendo os entorpecentes, que seriam posteriormente revendidos aos usuários. Ao abordar os criminosos em flagrante, as garotas de programa tentaram fugir correndo, mas foram alcançadas pelos agentes. Os policiais ainda adentraram a casa do suspeito, onde encontraram o criminoso tentando jogar as drogas pelo vaso sanitário do banheiro.

Na residência, foram encontradas uma quantidade de cocaína que chegaria à aproximadamente R$ 6 mil, além de dinheiro em espécie. As drogas comercializadas vinham da região de Planaltina, sendo posteriormente vendidas para as demais localidades da capital. Nas investigações da chamada “Operação Double Stike”, a polícia descobriu que o suspeito fornecia os entorpecentes para traficantes de menor porte, que vendiam as drogas no Paranoá.

Saiba Mais

  • Apreensão chega à R$ 100mil. Quatro pessoas foram presas
    Apreensão chega à R$ 100mil. Quatro pessoas foram presas Foto: Polícia Civil do Distrito Federal/Divulgação
  • 19/09/2013. Crédito: Monique Renne/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Garota de programa no Setor Hoteleiro Sul - SHS.
    19/09/2013. Crédito: Monique Renne/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Garota de programa no Setor Hoteleiro Sul - SHS. Foto: Monique Renne/CB/D.A Press
  • A medida ocorreu durante a Operação Baby Jack, por meio da 6ª Delegacia de Polícia.
    A equipe Seção de Repressão às Drogas (SRD), da 6ª Delegacia de Polícia, recebeu denúncias que levaram os agentes às duas garotas de programa Foto: Ed Alves/CB
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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

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Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 09/04/2026 10:07 / atualizado em 09/04/2026 10:11
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