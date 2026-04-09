"Bruxa velha": hóspede agride e xinga idosa em pousada

A hóspede de uma pousada no Vale do Amanhecer, em Planaltina, região que atrai viajantes pelo turismo religioso, agrediu a dona do estabelecimento. O caso, que foi gravado pelas câmeras de segurança, ocorreu na noite do último domingo (5/4). Segundo a vítima, a suspeita estava embriagada.

Tudo começou a partir de uma discussão entre a hóspede Maria Luiza Lemos, e sua companheira, Danielle, que estavam hospedadas na Pousada Estrela de Davi. O casal fez check-in no estabelecimento na quinta-feira (2/4) e, nos dias seguintes, conviveram pacificamente com Maria Nicolina Schaitl, de 68 anos. Nas imagens, gravadas em torno das 22h, Maria Luiza aparece destruindo a área verde da pousada enquanto gritava com a parceira.

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Tentando conter a desordem e evitar mais danos ao local, Maria Nicolina se aproximou de Luiza e tentou dialogar com a mulher. Nesse momento, Luiza empurra a idosa, que cai e bate com a cabeça no chão. De pé, a mulher começou a agredir Nicola fisicamente, com socos e chutes. Segundo informações da 16ª Delegacia de Polícia, a autora do crime foi pega em flagrante depois que um vizinho chamou a polícia. A suspeita estava alterada e nua e foi orientada pelos policiais a se vestir.

Gritos

Maria Nicolina não apenas gerencia, como também reside na pousada, da qual é dona há mais de 20 anos. Na noite do ocorrido, ela escutou os barulhos de itens sendo quebrados na pousada e decidiu levantar para verificar o que estava acontecendo. Segundo o advogado Jairo Zelaya, a idosa escutou muitos gritos e, por isso, pediu silêncio “tentando conter os ânimos”, descreve o defensor.

Nesse momento, ele diz que a vítima foi empurrada no chão, onde recebeu uma sequência de golpes, socos e pontapés. Ainda segundo a defesa, a mulher ainda agrediu verbalmente a idosa, chegando a xingá-la de "bruxa velha".

Quando a polícia chegou, ambas foram levadas para o Hospital Regional de Planaltina, pois Luiza alegou que machucou o pé durante as agressões contra a idosa.

Segundo a defesa, Nicolina está com diferentes lesões pelo corpo e foi levada para fazer o exame de corpo de delito. A idosa acabou ficando com a boca extremamente machucada devido aos ataques e precisará passar por tratamentos odontológicos. “Ela disse que foi traumatizante e que nunca passou por algo assim.” Segundo a vítima, Maria Luiza saiu durante algumas horas e teria retornado já embriagada para a pousada.

Em audiência de custódia, a autora do crime teve a liberdade provisória permitida pela Justiça, sem a possibilidade de pagamento de fiança. A autora ainda foi proibida de sair do Distrito Federal por 30 dias e terá de comparecer a todos os atos do processo. Além disso, o delegado pediu medida protetiva contra a agressora.

Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal, a mulher responderá pelos crimes de injúria qualificada, dano e lesão corporal, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).



Até a publicação desta matéria, a defesa de Maria Luiza não havia sido encontrada. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

