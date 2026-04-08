Criança denuncia a mãe por agressão em Planaltina

Uma mulher foi presa em Planaltina por agredir a filha de 11 anos. O crime foi denunciado pela própria criança, que compareceu à 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) com diversas marcas na região dos braços, após ser agredida fisicamente pela mãe. O caso aconteceu na última quinta-feira (2/4). A Polícia Civil do DF informou que havia registro de outra ocorrência de violência envolvendo as duas, quando a vítima tinha 9 anos de idade.

No exame de corpo de delito, foi identificado que a criança havia sido agredida com um sapato e um cinto. A mãe, de 43 anos, foi presa em flagrante por violência doméstica — crime com pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão. Ela permaneceu em silêncio durante a interrogação policial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também:

A mulher teve a liberdade provisória concedida em audiência de custódia, com a justificativa de que possuía réu primário e bons antecedentes. Para a proteção da criança, que ficou sob a tutela do pai, foram aplicadas medidas cautelares. Dentre elas, a proibição de contato e aproximação da vítima e de seu endereço.

Foi identificado outro caso de violência que a mãe havia praticado contra a filha, com ocorrência policial em janeiro de 2024. A menina, à época com 9 anos, foi encontrada sozinha na rua após fugir de agressões frequentes da mãe. Ela foi avistada e conduzida à delegacia pelo tio.