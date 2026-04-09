BRB convoca novas assembleias com acionistas para 30 de abril

O Banco de Brasília (BRB) convocou seus acionistas para participarem de novas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária no próximo dia 30 de abril, às 10h, em formato exclusivamente digital. Na pauta, estão a eleição de novos membros dos conselhos, a definição da remuneração da administração e a análise das contas da companhia referentes a 2025.

Entre os principais pontos está a apreciação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras do último exercício. O último item, no entanto, assim como a deliberação sobre a destinação do lucro e pagamento de dividendos, será analisado posteriormente, em nova convocação, após a conclusão das investigações em curso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a convocação, a necessidade da conclusão dos trabalhos da auditoria forense contratada adiou a publicação das demonstrações financeiras. “A medida visa a assegurar a fidedignidade, transparência e integridade das demonstrações financeiras, em observância aos deveres legais e fiduciários da Administração e à proteção dos interesses da Companhia e de seus acionistas”, afirmou a instituição.

Leia também: BRB encaminha relatório de auditoria independente à Polícia Federal



Na assembleia ordinária, os acionistas deverão eleger os integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, renovando a composição dos colegiados responsáveis pela governança da instituição. A pauta prevê, além disso, a definição do montante global de remuneração dos administradores do banco, além da fixação dos valores pagos aos membros do Conselho Fiscal.

As reuniões serão realizadas por meio de sistema eletrônico disponibilizado pelo BRB, permitindo a participação remota dos acionistas.

Assembleia

Antes da convocação para o dia 30, o Conselho de Administração havia convocado os acionistas para uma Assembleia Geral Extraordinária em 22 de abril, também em formato digital. Na ocasião, a pauta previa a proposta de alteração do artigo 13 do Estatuto Social, com objetivo de aumentar o capital social do banco.

Além disso, os acionistas deveriam homologar os nomes de Nelson Antônio de Souza e Joaquim Lima de Oliveira para o Conselho de Administração. As indicações já estavam previstas na Assembleia Geral Ordinária marcada anteriormente para o dia 18, mas acabaram sendo impactadas pelo adiamento da reunião.