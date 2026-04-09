Trator atinge casas e deixa duas crianças feridas, em Sobradinho II

Na manhã desta quinta-feira (9/4), duas crianças ficaram feridas após um trator colidir com duas casas no Condomínio Mirante da Serra Villa Rabela, em Sobradinho II. Moradores relatam imprudência e irresponsabilidade.

Testemunhas informaram ao Correio que o trator, que estava realizando um serviço no local, perdeu o controle, colidindo com duas casas. Maria Aparecida Alves, 39, presenciou o momento. “O trator perdeu força e foi caindo. Quando o trator ainda tava caindo, o guiador falou para o motorista salvar a máquina e jogar o trator para a direita (em direção às casas)”, afirmou.

Ela ainda afirmou que, após o acidente, os funcionários não prestaram socorro e zombaram da situação. “Eles ficaram rindo de toda a situação. Não ajudaram e subiram (para cima do morro)”, disse. Segundo os moradores, duas crianças ficaram feridas.

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a operação precisou de apoio aéreo para o resgate. Uma das crianças, de 4 anos, foi transportada para o Hospital de Base.

Um morador, que não quis se identificar, comentou que as crianças ficaram embaixo do portão, e que isso as teria salvo. “Por causa disso, elas não morreram. O portão serviu como um escudo”, contou.

Durante os relatos, os moradores afirmaram que os funcionários que estavam na obra seriam detentos do “galpão”, centro de progressão penitenciária. O administrador interino de Sobradinho II, Marcelo Oliveira, desmente esse relato. “Os funcionários eram terceirizados e estavam prestando serviço à administração. Os presidiários que trabalham com a gente estão em outras funções”, afirmou.

A Defesa Civil interditou as duas casas atingidas pela máquina. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) afirmou, em nota, que está prestando assistência às famílias: “A Unidade de Proteção Social 24h foi acionada e está em deslocamento para fazer o levantamento da situação e prestar atendimento, como a oferta de acolhimento, entre outras ações”.