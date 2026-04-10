Celina detalha a Galípolo plano sobre o BRB e diz que solução será apresentada em até 30 dias

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se reuniu, nesta quinta-feira (9/4), com o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo para tratar da situação do Banco de Brasília (BRB). Foi a primeira vez que um chefe do Executivo do DF sentou com o BC para tratar diretamente do assunto, desde o início da crise causada pelas negociações entre a instituição e o Banco Master.

A reunião aconteceu em São Paulo, onde a governadora também se reuniu com representantes de grandes instituições financeiras da capital, dando continuidade às tratativas em busca de soluções para o banco. Ao final da reunião com Galípolo, Celina falou com jornalistas e informou que o encontro foi "técnico e institucional". Além disso, ela garantiu que a solução para a recuperação do BRB será anunciada em até 30 dias e que o banco não vai quebrar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em nota, a assessoria da governadora informou que as novas gestões do Governo do Distrito Federal e do BRB estão empenhadas em enfrentar essa situação. "O GDF reafirma sua confiança de que, com transparência e compromisso com o interesse público, será possível encontrar uma solução definitiva, restabelecendo a credibilidade necessária", completou.

Cenários

Especialista em mercado financeiro e análise macroeconômica da Armada Asset, Marcos Valadão avalia que o cenário mais provável é de reestruturação e não uma liquidação. Mas o mercado espera a publicação do balanço de 2025. "Quando uma instituição enfrenta uma crise de governança e um rombo de crédito dessa magnitude (que pode chegar a R$ 30 bilhões), a prioridade do Banco Central e do novo Conselho de Administração deixa de ser ganho de mercado e passa a ser preservação de capital e de liquidez", analisou.

Marcos Valadão disse ao Correio que o perfil do banco deve voltar a se tornar mais regional. "É a reação natural de qualquer banco em crise: voltar para o mandato original, para onde tem segurança. A tentativa de nacionalização nos últimos anos — com o DUX (cartões de crédito exclusivos), os patrocínios de visibilidade nacional, agências em outros estados — cobrou um preço alto", comentou.

"A exposição a mercados e operações estruturadas fora do seu domínio natural é justamente o que gerou esse rombo. A tendência é voltar para a zona de conforto: crédito consignado de servidores do DF, financiamento imobiliário local e fomento à economia regional. É onde o banco tem expertise histórica, inadimplência controlada e não precisa competir de forma temerária com os grandes players do varejo nacional", destacou Valadão.

Para a professora de direito empresarial do Ibmec Brasília, Juliana Garcia, ainda é cedo para medir os impactos estruturais da crise enfrentada pelo BRB. "Mas dá para perceber que ele (o banco) deve sair mais pressionado a rever prioridades. Medidas como fechamento de agências, redução de patrocínios ou uma mudança mais clara e contida de perfil, mais regionalizado, por exemplo, não podem ser descartadas, mas não devem ser tratadas como desfecho inevitável neste momento", avaliou.

Segundo ela, o cenário atual impõe ao banco a necessidade de reorganização e mais rigor na gestão dos recursos. "O que se vê é um banco sob forte necessidade de recompor capital, recuperar previsibilidade e justificar com mais rigor onde coloca seus recursos. A redução de patrocínios aponta para um movimento de contenção, mas o tamanho real dessa reconfiguração vai depender da capacidade de a gestão atravessar essa crise com transparência, entregar os números pendentes e restaurar a confiança do mercado e dos próprios clientes", afirmou.

Auditoria

A governadora Celina Leão determinou, na quinta-feira (9/4), o afastamento de 12 servidores do BRB suspeitos de envolvimento na fraude financeira que causou prejuízos à instituição. A indicação se deu após a entrega de relatório de auditoria independente, que investigou as circunstâncias da compra de títulos podres do Master pelo BRB.

O relatório foi encaminhado à Polícia Federal (PF) e também ao Banco Central. Os servidores afastados foram destituídos do cargo de confiança, mas como são servidores concursados, permanecem em outras áreas do banco.

Assembleias

O BRB convocou seus acionistas para participar de novas assembleias-gerais ordinária e extraordinária no próximo dia 30, às 10h. Na pauta, estão a eleição de conselheiros, a definição da remuneração da administração e a análise das contas de 2025. No próximo dia 22 outra assembleia extraordinária vai discutir o aumento de capital e homologação do presidente Nelson Antônio de Souza e Joaquim Lima de Oliveira como membro do Conselho de Administração.

Entre os principais pontos da Assembleia Geral Ordinária, prevista para o dia 30, está a apreciação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras do último exercício. No entanto, o último item, assim como a deliberação sobre a destinação do lucro e pagamento de dividendo, será analisado posteriormente, em nova convocação, após a conclusão das avaliações em curso.

Segundo o BRB, há necessidade da conclusão dos trabalhos da auditoria forense contratada adiou a publicação das demonstrações financeiras. "A medida visa assegurar a fidedignidade, transparência e integridade das demonstrações financeiras, em observância aos deveres legais e fiduciários da administração e à proteção dos interesses da Companhia e de seus acionistas", afirmou a instituição. As reuniões serão realizadas por meio de sistema eletrônico disponibilizado pelo BRB, permitindo a participação remota dos acionistas.

Capitalização

O plano de capitalização do BRB será finalizado em 30 de maio. O plano consiste em uma série de ações para recompor o patrimônio do banco após os prejuízos gerados pelas negociações de ativos com o Banco Master. "O acionista controlador possui medidas estruturadas de capital, com previsão de conclusão até o final de maio", disse o BRB, em nota, referindo-se ao GDF, acionista majoritário da instituição. "O banco segue operando normalmente, com segurança, liquidez e compromisso com os seus clientes", garantiu.

A Lei nº 7.845/2026, sancionada pelo GDF no último dia 10 de março, contém medidas para a capitalização do banco, entre elas, a disponibilidade, inicialmente, de nove terrenos públicos como garantia para possíveis empréstimos tomados pelo BRB com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

No entanto, a governadora Celina Leão confirmou a retirada da Serrinha do Paranoá da lista de imóveis destinados à capitalização do banco. A proposta anterior previa a transferência do terreno de 716 hectares para a instituição financeira como forma de reforço patrimonial, mas o Executivo local recuou da medida e anunciou que a região será transformada em um Parque de Preservação Ambiental.

O BRB então passa a ter oito terrenos públicos como garantia para possíveis empréstimos a partir da legislação sancionada. A validade da lei chegou a ser suspensa por meio de liminar da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A liminar, entretanto, foi derrubada logo depois.

"A situação do BRB só não está resolvida por conta da insegurança jurídica que se criou sobre a lei distrital de capitalização do banco. Não fosse isso, estaria tudo sanado em abril", disse o presidente Nelson de Souza ao Correio.

Estados com agências do BRB

Alagoas Bahia Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Paraíba Paraná Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins

Folhas de pagamento geridas pelo BRB

Governo do Distrito Federal Prefeitura de Maceió (AL): Servidores municipais Prefeitura de João Pessoa (PB): Servidores municipais Estado do Tocantins: Servidores estaduais Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL): Depósitos judiciais e servidores Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB): Servidores estaduais da área

Patrocínios do BRB

2025

» Stock Car, F4 Brasil, TCR Brasil e South América

» Gabriel Bortoleto F-1

» Maratona de Revezamento

» Brasília Vôlei, Cerrado Basquete e Capital Futebol Clube

» Viabiliza grandes eventos esportivos e culturais que movimentam a economia local, como o The Pretenders e a Arena do Rock.

» Nas comemorações do aniversário de Brasília, o BRB esteve presente no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, onde mais de 400 mil pessoas prestigiaram shows de artistas nacionais

» Patrocinador master da AgroBrasília

» Previdência BRB

» Plano de saúde disponibilizado para seus empregados

2026

» Flamengo

» Área VIP do Aeroporto Internacional de Brasília







