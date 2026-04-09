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POLÍTICA

DPDF e GDF firmam parceria e retomam mediação em saúde

Parceria com o governo prevê soluções para demandas do SUS, com foco em agilidade no atendimento

Defensoria se reuniu com a governadora Celina Leão para tratar sobre a saúde do DF - (crédito: Divulgação/DPDF)
Defensoria se reuniu com a governadora Celina Leão para tratar sobre a saúde do DF - (crédito: Divulgação/DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) anunciou a retomada da Câmara Permanente Distrital de Mediação em Saúde (Camedis) e o fortalecimento da articulação com o Governo do Distrito Federal (GDF) para enfrentar entraves no acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). A medida foi discutida em reunião realizada nesta quarta-feira (8/4) com a governadora Celina Leão.

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O objetivo da iniciativa é reduzir a judicialização de demandas na área da saúde, priorizando a resolução administrativa e consensual de conflitos entre usuários e o sistema público. A expectativa é agilizar o atendimento e melhorar a eficiência na prestação dos serviços.

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A Defensoria avalia que o mecanismo pode reduzir o volume de ações judiciais relacionadas à saúde, ao permitir que demandas como acesso a consultas, exames, cirurgias e fornecimento de insumos sejam resolvidas de forma mais rápida.

A reunião dá início a uma agenda conjunta entre os órgãos, com foco na identificação de falhas estruturais e na construção de políticas públicas mais eficientes. 

A área da saúde foi definida como prioridade pela nova gestão da Defensoria.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 09/04/2026 18:02
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