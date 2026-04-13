Réus chegam escoltados para julgamento da maior chacina do Centro-Oeste

Os cinco réus acusados de envolvimento na maior chacina do Centro-Oeste chegaram, na manhã desta segunda-feira (13/4), ao Fórum de Planaltina escoltados por agentes da Polícia Penal do Distrito Federal. O julgamento, que mobiliza forte esquema de segurança, marca o início da fase decisiva de um dos casos criminais mais graves da região.

Sob vigilância reforçada, os Gideon Batista, Horácio Carlos Ferreira, Carlomam dos Santos, Fabrício Silva e Carlos Henrique Alves foram conduzidos até o plenário do Tribunal do Júri, onde serão julgados pelas mortes de dez pessoas da mesma família, ocorridas entre o fim de 2022 e janeiro de 2023. A movimentação no fórum começou ainda nas primeiras horas do dia, com presença de policiais judiciários, advogados e equipes de imprensa.

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O esquema de segurança inclui controle de acesso ao prédio, monitoramento nas áreas internas e externas e acompanhamento permanente dos réus durante todo o período do julgamento. A medida busca garantir a ordem dos trabalhos diante da repercussão e da complexidade do caso.

Réus chegam escoltados para julgamento (foto: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

De acordo com a programação, o primeiro dia será dedicado à oitiva das testemunhas de acusação. Ao todo, devem ser ouvidas mais de 20 pessoas ao longo da semana, entre policiais, investigadores e outras testemunhas ligadas ao caso. Na sequência, ocorrerá o interrogatório dos acusados.

O julgamento está previsto para durar sete dias. Ao final, caberá ao Conselho de Sentença, formado por sete jurados, decidir pela condenação ou absolvição dos réus.

A acusação sustenta que os crimes foram motivados por interesses patrimoniais e que houve atuação coordenada dos envolvidos. A defesa, que não adiantou sua tese à imprensa, deve apresentar versões distintas sobre a participação de cada acusado.

O caso ganhou grande repercussão pela violência e pelo número de vítimas, incluindo crianças, e é considerado um dos mais emblemáticos já julgados no Distrito Federal.