Motociclista é resgatado debaixo de carro após colisão no Lago Oeste

Um motociclista precisou de um resgate delicado após se envolver em uma colisão com um carro de passeio na Rua 06 do Lago Oeste, em Sobradinho. Com o impacto, a vítima foi parar debaixo do veículo, sendo retirada pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que foram acionadas por volta das 18h39 desse domingo (12/4).

Após o desencarceramento e os primeiros socorros, seguindo o protocolo de trauma, o homem foi transportado para um hospital de referência consciente e orientado. O motorista do carro também passou por avaliação médica no local, mas não precisou de internação.

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Já na madrugada desta segunda-feira (13), outro sinistro de trânsito mobilizou o socorro, desta vez na Via Estrutural. Por volta das 02h10, três veículos de passeio colidiram nas proximidades da Cidade do Automóvel, deixando duas pessoas feridas. Um homem e uma mulher foram atendidos pelas guarnições e encaminhados a uma unidade de saúde, ambos apresentando quadro estável, conscientes e orientados.

Em ambas as ocorrências, a Polícia Militar (PMDF) foi acionada para realizar a preservação dos locais e organizar o fluxo de veículos, que sofreu interdições parciais durante o trabalho dos bombeiros. Não há informações detalhadas sobre a dinâmica das colisões, que deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. No caso do Lago Oeste, uma das faixas da via permaneceu bloqueada até a retirada dos veículos e a conclusão do atendimento médico.