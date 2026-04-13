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Motociclista é resgatado debaixo de carro após colisão no Lago Oeste

Vítima foi socorrida consciente após acidente em Sobradinho, na madrugada desta segunda; batida entre três veículos deixou dois feridos na Estrutural

Motociclista foi socorrido embaixo do veículo - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Motociclista foi socorrido embaixo do veículo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motociclista precisou de um resgate delicado após se envolver em uma colisão com um carro de passeio na Rua 06 do Lago Oeste, em Sobradinho. Com o impacto, a vítima foi parar debaixo do veículo, sendo retirada pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que foram acionadas por volta das 18h39 desse domingo (12/4).

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Após o desencarceramento e os primeiros socorros, seguindo o protocolo de trauma, o homem foi transportado para um hospital de referência consciente e orientado. O motorista do carro também passou por avaliação médica no local, mas não precisou de internação. 

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  • Na Estrutural, uma colisão entre três veículos deixou duas pessoas feridas
    Na Estrutural, uma colisão entre três veículos deixou duas pessoas feridas Divulgação/CBMDF
  • Na Estrutural, uma colisão entre três veículos deixou duas pessoas feridas
    Na Estrutural, uma colisão entre três veículos deixou duas pessoas feridas Divulgação/CBMDF

Já na madrugada desta segunda-feira (13), outro sinistro de trânsito mobilizou o socorro, desta vez na Via Estrutural. Por volta das 02h10, três veículos de passeio colidiram nas proximidades da Cidade do Automóvel, deixando duas pessoas feridas. Um homem e uma mulher foram atendidos pelas guarnições e encaminhados a uma unidade de saúde, ambos apresentando quadro estável, conscientes e orientados.

Em ambas as ocorrências, a Polícia Militar (PMDF) foi acionada para realizar a preservação dos locais e organizar o fluxo de veículos, que sofreu interdições parciais durante o trabalho dos bombeiros. Não há informações detalhadas sobre a dinâmica das colisões, que deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. No caso do Lago Oeste, uma das faixas da via permaneceu bloqueada até a retirada dos veículos e a conclusão do atendimento médico.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 13/04/2026 09:11
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