Estelionatária se passa por milionária e faz mais de 160 vítimas

Uma mulher apontada como líder de uma organização criminosa voltada a golpes milionários foi presa em uma megaoperação deflagrada pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) na manhã desta terça-feira (14/4). Otaciane Coelho é suspeita de enganar ao menos 160 pessoas com a promessa de doações milionárias.
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Otaciane se passava por herdeira de uma herança no valor de R$ 40 bilhões, segundo as investigações. Alegava que o dinheiro ainda não havia sido liberado por problemas burocráticos. “A pessoa doava R$ 75 mil, por exemplo, e ela prometia que, assim que saísse a herança, retornaria R$ 2 milhões”, afirmou o delegado Richard Valeriano, chefe da 16ª DP.
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A golpista contava com os serviços de uma advogada ativa. A defensora também foi presa nesta terça-feira. “A Justiça entendeu que ela extrapolou o exercício da advocacia e contribuiu na narrativa fictícia para enganar os clientes.”
Outro modus operandi identificado pela polícia é a presença da golpista em um banco do DF. De acordo com a apuração, Otaciane ingressou em uma área do prédio da instituição para dar legalidade ao golpe.
Vítimas
As investigações apontam que o grupo atuava, principalmente, junto a igrejas evangélicas e fiéis, utilizando discurso persuasivo com forte apelo religioso. Mais de 160 vítimas foram identificadas. O delegado acredita haver mais pessoas e orienta o registro do boletim de ocorrência.
Em 2021, Otaciane ganhou as manchetes dos jornais após ser presa por se passar por herdeira milionária. À época, foi detida em um apartamento de luxo no centro de Belém, capital do Pará.
A reportagem tenta contato com a defesa dela, e o espaço segue aberto.
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