"Sou muito mais brasiliense do que baiano", afirma ministro do TCU

Bruno Dantas: "Brasília é o sonho dourado para todos os brasileiros, uma cidade de oportunidades e menos desigualdades" - (crédito: Reprodução )

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, combinou memória, trajetória pessoal e crítica social em discurso durante o CB.Debate “Brasília, 66 anos – Uma cidade em constante transformação”, realizado pelo Correio em homenagem ao aniversário da capital, celebrado em 21 de abril.



“Hoje posso dizer que sou muito mais brasiliense do que baiano. Brasília é o sonho dourado para todos os brasileiros, uma cidade de oportunidades e menos desigualdades", disse.

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O evento, realizado nesta terça-feira (14/4), integrou a programação especial do jornal, fundado em 21 de abril de 1960 por Assis Chateaubriand, no mesmo dia da inauguração de Brasília. A capital, idealizada e construída sob a liderança do então presidente Juscelino Kubitschek, também celebra 66 anos em 2026. Na ocasião, o periódico foi inaugurado pela primeira-dama Sarah Kubitschek, consolidando-se como um dos principais registros da vida política e social da cidade.

Brasília 66 Anos

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.

Acompanhe ao vivo:

Ao abrir sua fala, Dantas resgatou a origem histórica do nome do jornal, citando o pioneirismo de Hipólito da Costa, que fundou, em 1808, o primeiro Correio Braziliense, em Londres, em meio ao contexto da fuga da corte portuguesa diante das tropas de Napoleão Bonaparte. “Era a ideia de um país que ainda não existia”, destacou o ministro, ao traçar um paralelo entre o passado e a construção simbólica de Brasília.

O ministro também ressaltou o papel do jornal como “instituição republicana” que acompanhou não apenas os bastidores do poder, mas a evolução econômica, cultural e social da capital. Para ele, Brasília tem uma característica singular, embora frequentemente descrita como uma cidade “sem esquinas", é um espaço de encontros e de construção coletiva, algo representado, segundo ele, pelos debates promovidos pelo Correio.

Dantas compartilhou ainda sua própria trajetória, lembrando a chegada à capital aos 19 anos, vindo de Feira de Santana, na Bahia. “Na mala, trouxe poucas roupas, mas muitos sonhos”, disse. Ele associou o crescimento pessoal às oportunidades abertas pelo serviço público, que classificou como uma das principais ferramentas de mobilidade social da cidade.

Ao mesmo tempo, ponderou que o modelo precisa avançar. “Processos republicanos e impessoais abrem caminhos, mas é preciso garantir igualdade real de condições”, afirmou, ao defender políticas públicas que reduzam desigualdades estruturais.

O evento reuniu autoridades dos três poderes, como a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, e o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Roberval Belinati, reforçando o caráter plural do debate.

Na reta final, o ministro recorreu à poesia de Vinícius de Moraes, escrita a pedido de JK para celebrar a nova capital, para contrastar o cenário inicial do cerrado com a cidade que emergiu ao longo das décadas. Para ele, o desafio agora é transformar Brasília em um espaço mais justo.

Apesar dos avanços, Dantas citou as desigualdades ainda presentes, mencionando regiões como o Sol Nascente. “Temos contrastes acentuados, mas também a capacidade de construir soluções”, afirmou.

Perfil

Nascido em Salvador, Bruno Dantas é ministro do TCU desde 2014 e já presidiu a corte. Com carreira construída no Legislativo, onde atuou como consultor do Senado, também integrou o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. Atualmente, preside a INTOSAI, que reúne instituições de controle de diversos países.

Brasília 66 anos

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital.



O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.



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