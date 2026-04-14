"Sou muito mais brasiliense do que baiano", afirma ministro do TCU

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, combinou memória, trajetória pessoal e crítica social em discurso durante o CB.Debate “Brasília, 66 anos – Uma cidade em constante transformação”, realizado pelo Correio em homenagem ao aniversário da capital, celebrado em 21 de abril.
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“Hoje posso dizer que sou muito mais brasiliense do que baiano. Brasília é o sonho dourado para todos os brasileiros, uma cidade de oportunidades e menos desigualdades", disse.
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O evento, realizado nesta terça-feira (14/4), integrou a programação especial do jornal, fundado em 21 de abril de 1960 por Assis Chateaubriand, no mesmo dia da inauguração de Brasília. A capital, idealizada e construída sob a liderança do então presidente Juscelino Kubitschek, também celebra 66 anos em 2026. Na ocasião, o periódico foi inaugurado pela primeira-dama Sarah Kubitschek, consolidando-se como um dos principais registros da vida política e social da cidade.
Brasília 66 Anos
Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.
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Ao abrir sua fala, Dantas resgatou a origem histórica do nome do jornal, citando o pioneirismo de Hipólito da Costa, que fundou, em 1808, o primeiro Correio Braziliense, em Londres, em meio ao contexto da fuga da corte portuguesa diante das tropas de Napoleão Bonaparte. “Era a ideia de um país que ainda não existia”, destacou o ministro, ao traçar um paralelo entre o passado e a construção simbólica de Brasília.
O ministro também ressaltou o papel do jornal como “instituição republicana” que acompanhou não apenas os bastidores do poder, mas a evolução econômica, cultural e social da capital. Para ele, Brasília tem uma característica singular, embora frequentemente descrita como uma cidade “sem esquinas", é um espaço de encontros e de construção coletiva, algo representado, segundo ele, pelos debates promovidos pelo Correio.
Dantas compartilhou ainda sua própria trajetória, lembrando a chegada à capital aos 19 anos, vindo de Feira de Santana, na Bahia. “Na mala, trouxe poucas roupas, mas muitos sonhos”, disse. Ele associou o crescimento pessoal às oportunidades abertas pelo serviço público, que classificou como uma das principais ferramentas de mobilidade social da cidade.
Ao mesmo tempo, ponderou que o modelo precisa avançar. “Processos republicanos e impessoais abrem caminhos, mas é preciso garantir igualdade real de condições”, afirmou, ao defender políticas públicas que reduzam desigualdades estruturais.
O evento reuniu autoridades dos três poderes, como a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, e o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Roberval Belinati, reforçando o caráter plural do debate.
Na reta final, o ministro recorreu à poesia de Vinícius de Moraes, escrita a pedido de JK para celebrar a nova capital, para contrastar o cenário inicial do cerrado com a cidade que emergiu ao longo das décadas. Para ele, o desafio agora é transformar Brasília em um espaço mais justo.
Apesar dos avanços, Dantas citou as desigualdades ainda presentes, mencionando regiões como o Sol Nascente. “Temos contrastes acentuados, mas também a capacidade de construir soluções”, afirmou.
Perfil
Nascido em Salvador, Bruno Dantas é ministro do TCU desde 2014 e já presidiu a corte. Com carreira construída no Legislativo, onde atuou como consultor do Senado, também integrou o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. Atualmente, preside a INTOSAI, que reúne instituições de controle de diversos países.
Brasília 66 anos
Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital.
O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.
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