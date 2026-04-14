Com 53 anos em Brasília, Swedenberger diz ser grato à cidade

O chefe de gabinete adjunto da Presidência da República, Swedenberger Barbosa, destacou a trajetória da capital como espaço de construção democrática, convivência e cidadania, durante o evento “Brasília 66 anos: Uma cidade em constante transformação”. Ele ressaltou a importância de preservar os valores que deram origem à cidade e de ampliar seu sentido de pertencimento.

“Brasília, além do sonho, como já foi dito, é um território de cidadania, e a gente deve, cada vez mais, ampliar esse conceito na prática”, afirmou.

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Com mais de cinco décadas de vida na capital, Swedenberger relembrou sua relação com a cidade, onde construiu carreira e família. “Eu tenho 53 anos de vida em Brasília, para vocês terem uma ideia. Então, cheguei novo aqui, depois saí em pouco tempo, retornei e, a partir de 1981, não saí mais. E nesse intervalo de tempo, tive a oportunidade de viver ativamente essa cidade, sob diversos olhares”, contou.

Ao abordar a história política da capital, Swedenberger destacou o papel de Brasília em momentos decisivos do país. “Brasília se mobilizou contra a ditadura militar, participou ativamente do movimento das eleições diretas, participou de lutas democráticas pela sua própria emancipação, a Câmara Legislativa, a possibilidade de eleger governador”, afirmou.

O chefe adjunto da Presidência também defendeu o fortalecimento do uso dos espaços públicos como forma de promover cidadania, com destaque para as praças. “Nesse momento, é importante resgatar Brasília através das suas praças”, disse, citando locais como a Praça dos Três Poderes, a Praça do Povo e a Praça do Bicalho.

Sobre a Praça dos Três Poderes, ele destacou a necessidade do uso coletivo do espaço. “Nós precisamos ajustar a utilização e a governança da praça, de tal maneira que essa governança sirva para uso coletivo”, afirmou. Segundo ele, o local passa por obras de restauração com investimento de cerca de R$ 35 milhões. “A praça não é estacionamento de viaturas, não é local onde você simplesmente chega lá com estruturas metálicas e estraga aquele piso", alertou.

Swedenberger enfatizou a importância da articulação entre governos para garantir políticas públicas efetivas. “Essa relação interfederativa deve ser mantida de tal maneira que, independente da coloração partidária, a gente possa, para o bem da comunidade, trabalhar junto”, disse.

O gestor fez um apelo por mais sensibilidade social, citando o escritor português José Saramago. “É preciso humanizar a humanidade”, disse. “O reparar no outro é um chamado à responsabilidade social, à ética e ao combate à indiferença diante do sofrimento alheio", citou.

Ele concluiu com um convite à ação coletiva e uma mensagem de reconhecimento à capital. “A nós resta para Brasília apenas um tipo de posicionamento final: gratidão".

Brasília 66 Anos

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.