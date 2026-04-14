Secretário de Obras destaca investimentos em infraestrutura

O secretário de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, Valter Casimiro, destacou, nesta terça-feira (14/4), os avanços e desafios do desenvolvimento urbano de Brasília durante o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação”, realizado no auditório do Correio Braziliense. Segundo ele, os investimentos em infraestrutura têm sido fundamentais para acompanhar o crescimento da capital e melhorar a qualidade de vida da população.

Casimiro ressaltou que o atual governo tem direcionado esforços significativos para obras de mobilidade e pavimentação, especialmente em regiões que historicamente enfrentavam carência de infraestrutura, como Sol Nascente e Vicente Pires. “Há um olhar voltado para o desenvolvimento da cidade como um todo, com foco em garantir melhores condições para quem vive nessas regiões”, afirmou.

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Entre os projetos em andamento e previstos, o secretário destacou intervenções estruturantes, como a Ponte da Barragem, a construção de uma nova ligação viária conectando o Jardim Botânico e a região do Tororó, além da duplicação da DF-140. As iniciativas, segundo ele, têm como objetivo impulsionar o desenvolvimento urbano e melhorar a mobilidade no Distrito Federal.

Apesar dos avanços, Casimiro reconheceu que ainda há desafios importantes, sobretudo na manutenção da infraestrutura já existente. Ele também enfatizou a importância da modernização de prédios públicos, com destaque para a necessidade de retrofit do anexo do Palácio do Buriti. “Brasília é uma cidade consolidada, que precisa de manutenção constante para preservar suas estruturas e seu patrimônio”, explicou.

Outro ponto de atenção, segundo o secretário, é o crescimento urbano desordenado. Para ele, é fundamental que a expansão da cidade ocorra de forma planejada, acompanhada de investimentos em infraestrutura, para evitar a sobrecarga em áreas já consolidadas. “O objetivo é garantir que as pessoas possam viver próximas ao trabalho, com acesso a serviços essenciais, como mobilidade, saúde e educação”, destacou.

Ele ressaltou que o avanço urbano exige mais do que obras estruturais, demandando também a ampliação de serviços públicos essenciais. Segundo ele, o crescimento da população traz impactos diretos em áreas como saúde, segurança e assistência social. “Não é só infraestrutura. Precisamos garantir hospitais, unidades básicas de saúde, segurança pública e outros equipamentos que atendam essa população”, afirmou.

Casimiro chamou atenção, ainda, para a projeção de crescimento populacional do Distrito Federal, que pode passar dos atuais três milhões para quatro milhões de habitantes nos próximos anos. Diante desse cenário, ele reforçou a necessidade de planejamento urbano contínuo. “Precisamos preparar a cidade para receber essa população, garantindo infraestrutura e qualidade de vida”, disse.



Brasília 66 anos

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.