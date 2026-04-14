Celina destaca importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento

Governadora acredita que Brasíilia tem grande margem para ser um Vale do Silício do Brasil - (crédito: Ed Alves )

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), ressaltou a importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento de Brasília. A afirmação foi durante o CB.Debate “Brasília 66 anos: Uma cidade em constante transformação”, que acontece nesta terça-feira (14/4), no auditório do Correio Braziliense.

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“Precisamos pensar em desenvolvimento tecnológico. Temos uma grande margem para transformar o espaço dessa cidade em um Vale do Silício do Brasil”, afirmou, referindo-se ao maior polo de inovação, tecnologia e startups do mundo, localizado na Califórnia.

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A governadora citou a decisão de lançar a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico dentro da estrutura do Governo do Distrito Federal (GDF). “Precisamos ser vanguarda na entrega de políticas públicas.”

Ainda durante o debate, a governadora informou que estão sendo desenvolvidos estudos técnicos estruturantes para a implementação do metrô no Gama e de um VLT entre Ceilândia e Taguatinga. “O desenvolvimento estruturante segue vários eixos. Nós ainda vamos entregar muitas ações”, anunciou.

Brasília 66 anos

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.