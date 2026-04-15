Beirute celebra 60 anos como símbolo cultural de Brasília

Como parte das comemorações, a casa apresenta a exposição "Beirute 60 anos — uma história de subversão, amor e tradição", que revisita momentos marcantes da trajetória do estabelecimento - (crédito: Ed Alves/CB)

Um dos endereços mais emblemáticos da capital federal, o Beirute completa 60 anos de história com uma programação que mistura cultura, memória e celebração. As atividades ocorrem entre os dias 16 e 18 de abril, nas unidades da Asa Sul e Asa Norte, reunindo música, exposição e promoções no cardápio.

Fundado por Francisco Frota Marinho, conhecido como Chiquinho, o Beirute atravessou seis décadas mantendo-se como ponto de encontro de diferentes gerações em Brasília. Ao longo dos anos, consolidou-se não apenas como bar e restaurante, mas como espaço de convivência, debate e expressão cultural.

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Como parte das comemorações, a casa apresenta a exposição “Beirute 60 anos — uma história de subversão, amor e tradição”, que revisita momentos marcantes da trajetória do estabelecimento. A proposta é traduzir, em recortes históricos, como o local construiu sua identidade e se transformou em um dos símbolos da cidade.

Inaugurado em um período em que Brasília ainda se estruturava e contava com poucas opções de lazer, o bar ganhou contornos únicos poucos anos depois. Em 1970, três garçons assumiram o controle do negócio ao comprar o estabelecimento, um episódio incomum que redefiniu sua história. A mudança não foi apenas administrativa: trouxe uma nova lógica, marcada pela valorização do trabalho, pela proximidade com os clientes e por um forte vínculo afetivo com o espaço.

Com o passar dos anos, o Beirute se tornou palco de manifestações culturais, encontros políticos e celebrações sociais. Frequentado por estudantes, artistas, jornalistas, intelectuais e boêmios, o local ganhou fama como espaço plural, associado à diversidade e à liberdade de expressão.

A casa também ultrapassou os limites da gastronomia, servindo de cenário para produções audiovisuais, tema de livros e objeto de estudos acadêmicos, além de presença constante em reportagens sobre a história da capital.

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Mesmo com as transformações do país e da própria Brasília, o Beirute preserva características que atravessam gerações: o ambiente simples, o cardápio tradicional e o atendimento próximo, elementos que ajudaram a construir sua reputação.

Além da unidade original na 109 Sul, o legado se expandiu com a criação da filial na Asa Norte, conhecida como “Beirutinho”, que também se consolidou como referência na cidade.

Serviço

Evento: 60 anos do Beirute

Data: 16 a 18 de abril

Locais: Asa Sul (109 Sul)

Asa Norte (107 norte)

Programação: Música ao vivo

Exposição “Beirute 60 anos — uma história de subversão, amor e tradição”

Promoções especiais no cardápio

Entrada: Gratuita