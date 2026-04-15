"Fui coagido": mentor da chacina nega execução de 10 vítimas

Gideon, o terceiro da esquerda para a direita, negou participação no crime - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Gideon Batista, apontado como mentor da chacina que vitimou 10 integrantes de uma mesma família, negou participação nos assassinatos e afirmou ter sido coagido pelos demais réus, em depoimento prestado na manhã desta quarta-feira (15/4), no Tribunal do Júri. O julgamento está no terceiro dia.

Gideon é o primeiro da lista dos cinco réus a prestar depoimento. Apresentando-se como formado em pedagogia, o réu alegou ter sido obrigado a participar dos crimes, inclusive a disponibilizar a chave da casa onde funcionou como cativeiro, no Vale do Sol, em Planaltina.

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Segundo Gideon, ele foi abordado e rendido por Carlomam dos Santos, um dos réus. "Me levaram para o cativeiro e lá encontrei o Horácio Carlos (um dos réus), a Renata Belchior e Gabriela Belchior (as vítimas) vendados e sentados no sofá", afirmou.

Gideon relata que, no cativeiro, se deparou com o corpo de Marcos Antônio, patriarca da família e também assassinado. "Eu e Horácio ficamos no canto da cozinha. No centro, estava o corpo de Marcos."

Narrou que foi obrigado por Carlomam a buscar Thiago Belchior em uma parada de ônibus. O suspeito incrimina Thiago, uma das vítimas, como responsável pela articulação do plano criminoso. "O Thiago me mandou levantar (na cozinha) e disse para eu cavar um buraco no quintal, onde o corpo de Marcos foi enterrado".

Ainda em depoimento, contou que Thiago ordenou que Horácio esquartejasse o corpo. Horácio teria passado mal. "Ele (Thiago), então, pediu que eu continuasse. Não matei o Marcos, fui obrigado a participar."

Em depoimento, Gideon atribuiu a Thiago a execução de Elizamar da Silva e das três crianças. Segundo ele, Thiago estava na chácara no momento dos fatos e teria chamado a esposa até o local. Ao chegar, afirmou que havia deixado as crianças com ela. Gideon sustentou que não presenciou a ação.

Ainda conforme o relato, deslocamentos eram feitos com frequência por ele e Horácio, que atuariam como motoristas para os demais envolvidos. Na dinâmica descrita, Thiago teria saído de carro com a esposa e os meninos e, posteriormente, levado Elizamar e as crianças, que acabaram mortas e tiveram os corpos queimados.

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