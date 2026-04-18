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Maratona Brasília

Conheça histórias de corredores da maratona que começa neste sábado

Será dada a largada para a Maratona Brasília, competição que reunirá, durante quatro dias, 4 mil corredores pelas ruas da capital. Eles festejam o esporte e o aniversário de Brasília. Confira programação

Participantes retiram kits para o evento no Conjunto Nacional - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Participantes retiram kits para o evento no Conjunto Nacional - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Andar por Brasília é ver atividade física em todos os lugares. Esportes dos mais variados tomam conta da cidade, seja durante a semana, seja nas manhãs de sábado e domingo. As corridas, certamente, fazem parte dessa extensa lista. Agora, a prática virou um estilo de vida com histórias que ganham novos contornos. Na Maratona Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, mais de 4 mil inscritos têm um motivo especial para fazer parte dessa festa de rua.

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Um dos rostos que desfilarão pelo asfalto da capital é o de Emanuel Victor Gonçalves, 25 anos, que começou a correr há quase uma década, em razão de decisões médicas. "Acabei descobrindo uma arritmia cardíaca leve, e o médico cardiologista da época recomendou que eu me movimentasse de maneira mais controlada, com corridas de, no máximo, 5km, em velocidade leve e constante", detalha.

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Depois de um tempo, a arritmia praticamente sumiu e, ali, durante as sessões de corrida, ele percebeu que realmente gostava desse universo. "Foi o meu primeiro contato com o esporte", afirma o professor de educação física, que, agora, participa pela segunda vez da Maratona Brasília. Na segunda-feira, Emanuel fará o percurso de 21km. 

"É um trajeto bastante desafiador por ter algumas subidas e descidas, mas o corredor de Brasília já está acostumado com isso. Não mudaram o percurso, ou seja, já sabemos o que esperar da prova", destaca. Além disso, correr e celebrar o aniversário da cidade dá um tom especial à competição. Ele conta que já planeja e marca a prova como uma das primeiras competições a serem realizadas desde o início do ano. 

Por ser um corredor experiente em relação à prática, ele conta que o período da Maratona é ideal, justamente porque a preparação pode ser melhor elaborada. "O maior desafio é encontrar tempo durante a rotina para encaixar treinos mais longos. Um outro ponto importante é o sono e o descanso. Hoje, durmo pouco, o que prejudica a recuperação e a disposição do dia seguinte para continuar treinando com eficiência", acrescenta. 

Autoestima e saúde

Para muitos, a corrida também surge como uma ferramenta de transformação pessoal. É o caso do eletrotécnico Pedro Germano, 33, que encontrou no esporte o caminho para o bem-estar físico. "Comecei a correr pois estava acima do peso. A partir daí, veio o clube de corrida com apoio da Neoenergia, que me deu todo o suporte para melhorar a cada dia", conta.

Pedro destaca que o suporte emocional é tão importante quanto o físico. "Os principais desafios são um bom preparo, assessoria e equipamentos, mas também o suporte emocional. É um esporte solitário, em que você passa muito tempo com você mesmo. Então, estar perto de pessoas compartilhando do mesmo prazer é muito satisfatório", explica. 

Se para alguns a corrida é um novo hábito, para o analista em tecnologia da informática, Weudes Santos Martins, 32, a corrida se tornou uma filosofia de vida após um início difícil. "Meu primeiro contato foi tentando correr 5km no parque, e foi muito mais desafiador do que eu imaginava. Percebi que não tinha o condicionamento que pensava ter. Como tenho asma e hipotireoidismo, passei a enxergar a corrida como uma forma de cuidar da saúde", relembra.

Hoje, em um estágio completamente diferente de quando começou, vê que a alta performance exige sacrifícios que nem sempre são visíveis no dia da prova. "O maior desafio é abrir mão de muita coisa. Acordar cedo pesa, mas o mais difícil é manter a rotina por muito tempo e aceitar as renúncias. Muita gente só vê o resultado, mas o que realmente constrói isso é a constância", completa. 

Da superação ao sucesso

O desafio também atrai aqueles que buscam superar marcas específicas. O gestor público Arthur de Brito, 33, corre há mais de uma década e carrega no currículo quatro pódios. Estreante na Maratona Brasília, ele foca na velocidade e em alcançar metas pessoais. "Minha expectativa é bater meu recorde pessoal nos 5km, na casa dos 18 minutos. Vim por convite de um amigo, e a expectativa está lá no alto", revela Arthur.

Já para o colega Deyvid Alves, 36, a corrida nasceu de uma necessidade profissional que virou paixão. "Comecei no ano passado porque sou militar temporário e minha dificuldade no TAF (Teste de Aptidão Física) era a corrida. Decidi que minha maior dificuldade seria o que eu mais gostaria de fazer", conta. Deyvid, que já completou quatro provas de 21km, planeja agora o desafio de correr os 10km no domingo e os 21km na terça-feira. "A gente vai acostumando o corpo para, quem sabe daqui a um tempo, tentar os 42km."

 

Serviço:

18 de abril | Sábado

Corrida Kids: largada às 15h

Percurso 5km: largada às 17h

 

19 de abril | Domingo

Percurso 5km: largada às 7h

Percurso 10km: largada às 7h

 

20 de abril | Segunda-feira

Percurso 5km: largada às 6h30

Percurso 21km: largada às 6h30

 

21 de abril | Terça-feira

Percurso 3km: largada às 6h30

Percurso 5km: largada às 6h30

Percurso 10km: largada às 6h30

Percurso 21km: largada às 6h

Percurso 42km: largada às 5h30

 

Programação cultural

20 de abril | Segunda-feira

7h às 7h40: KilomBrasília

7h40 às 8h10: Cirqus Kids

8h10 às 8h50: Banda Surdodum

8h50 às 9h20: Hit Haus

9h20 às 10h: Deejay + Veejay + Cirqus FY

10h00 às 11h30: Divinas Tetas

11h30 às 12h00: Deejay + Veejay

 

21 de abril | Terça-feira

7h às 7h40: Fit Dance Brasília

7h40 às 8h10: Arca de Arabesco

8h10 às 8h50: Street Cadeirante

8h50 às 9h10: Cirqus FY

9h10 às 10h: Afrontasia + Macetada Pagodão

10h00 às 10h20: Deejay + Veejay + Cirqus FY

10h20 às 11h30: Eduardo e Mônica + The Corre

11h30 às 12h50: Deejay + Veejay

Saiba Mais

  • Weudes é apaixonado pelo universo da corrida
    Weudes é apaixonado pelo universo da corrida Foto: Arquivo pessoal
  • Emanuel Gonçalves começou a correr quando tinha 14 anos
    Emanuel Gonçalves começou a correr quando tinha 14 anos Foto: Arquivo pessoal
  • Artur de Brito e Deyvid Alves pegam os kits da Maratona Brasília no Conjunto Nacional
    Artur de Brito e Deyvid Alves pegam os kits da Maratona Brasília no Conjunto Nacional Foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Pedro Germano encontrou na corrida autoestima e saúde mental
    Pedro Germano encontrou na corrida autoestima e saúde mental Foto: Arquivo pessoal
  • 16/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Conjunto Nacional, entrega de kits para Maratona Brasíçia 2026. Rodrigo Nogueira.
    16/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Conjunto Nacional, entrega de kits para Maratona Brasíçia 2026. Rodrigo Nogueira. Foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Aponte a câmera para ver a programação completa da corrida
    Aponte a câmera para ver a programação completa da corrida Foto: DA Press
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 18/04/2026 05:00
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