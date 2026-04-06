Maratona Brasília 2026: veja os detalhes dos percursos

Maratona Brasília faz parte do calendário de competições do Distrito Federal - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Entre cartões-postais e vias emblemáticas, Brasília vai trocar o trânsito pelo ritmo das passadas na comemoração do aniversário de 66 anos. A Maratona Brasília 2026 chega consolidada no calendário esportivo da capital, inclusive integrando o calendário oficial das festividades da cidade com percursos desenhados pela Esplanada dos Ministérios e arredores.

Repetindo o sucesso das edições anteriores, o evento, promovido pelo Correio, amplia a experiência para atletas de diferentes níveis. Além da tradicional maratona de 42,195km, o público poderá escolher provas de 3km (caminhada), 5km, 10km e 21km, todas com largada e chegada em frente ao Museu da República, ponto central da competição. As inscrições seguem no site Brasil Corrida (clique aqui para acessar).

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Percurso Maratona Brasília 3km (foto: Divulgação)

Os trajetos foram planejados para valorizar pontos icônicos da cidade. Na caminhada de 3km, o percurso é mais curto e acessível, saindo do Museu da República, passando pela Esplanada dos Ministérios, acessando a Avenida das Bandeiras e retornando ao ponto inicial.

Percurso Maratona Brasília 5km (foto: Divulgação)

Nas provas de 5km e 10km, os atletas seguem pela via S1 em direção à Praça dos Três Poderes, passando ao lado do Congresso Nacional e voltando pela via N1 até o Museu da República.

Percurso Maratona Brasília 10km (foto: Divulgação)

A edição de 2026 aposta em formatos especiais para quem busca superação. O Desafio BSB 66 Anos propõe a combinação de 21km, em 20 de abril, com os 42km no dia do aniversário de Brasília (21/4). O Desafio JK reúne duas meias-maratonas em dias consecutivos.

Percurso Maratona Brasília 21km (foto: Divulgação)

A novidade fica por conta do Desafio Brasília Sem Limites. A missão reúne quatro provas em sequência: 5km no sábado (18/4), 10km no domingo (19/4), 21km na segunda-feira (20/4) e 42km na terça-feira (21/4). Os atletas que completarem os desafios recebem uma medalha especial adicional.

Percurso Maratona Brasília 42km (foto: Divulgação)

Programação

O evento será distribuído ao longo de quatro dias. No sábado (18/4), acontecem a Corrida Kids, às 15h, e a prova de 5km, às 17h. No domingo (19/4), serão realizadas as corridas de 5km e 10km, com largada às 7h.

Na segunda-feira (20/4), os percursos de 5km e 21km largam às 6h30. No feriado de terça-feira (21/4), data do aniversário de Brasília, o evento atinge o ápice com todas as distâncias disponíveis.

As largadas principais acontecem em frente ao Museu da República, com horários escalonados: 5h30 para os 42km, 6h para os 21km e 6h30 para as provas de 3km, 5km e 10km.

Com percursos cruzando a essência urbanística da capital e formatos pensados para todos os perfis, a Maratona Brasília 2026 transforma a cidade em cenário esportivo e celebra, em movimento, mais um aniversário do Distrito Federal.

Agenda

» Dia 1 - sábado (18/4)

» Corrida Kids - 15h

» 5km - 17h

» Dia 2 - domingo (19/4)

» 5km e 10km - 7h

» Dia 3 - segunda-feira (20/4)

» 5km e 21km - 6h30

» Dia 4 - terça-feira (21/4)

» 3km, 5km, 10km, 21km ou 42km

» Largada: 5h30 para os 42km 6h para 21km 6h30 para 3km, 5km e 10km

» Desafio BSB 66 anos: 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

» Desafio JK: 21 km (no dia 20) + 21 km (no dia 21)

» Desafio Brasília sem limites (novidade): 5 km (no dia 18) + 10 km (no dia 19) + 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

» Inscrições: www.brasilcorrida.com.br (clique aqui para acessar)