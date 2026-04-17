DF encerra a semana com mais de 500 vagas de emprego

Para os interessados, o Governo do Distrito Federal (GDF) disponibiliza dois canais de candidatura - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal encerram o ciclo desta semana com uma oferta robusta para quem busca reintegração no mercado. Ao todo, 522 postos de trabalho estão disponíveis nesta sexta-feira (17/4). O destaque financeiro da tabela fica para a função de técnico de refrigeração (instalação), com atuação na Asa Norte. Para este cargo, as duas vagas ofertadas pagam o teto do dia (R$ 3 mil) e exigem experiência prévia, embora não haja exigência de nível de escolaridade específico.

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No setor de serviços e comércio, o volume de contratações é o grande atrativo. As funções de açougueiro, ajudante de açougueiro e operador de caixa lideram a lista em termos quantitativos, somando 120 oportunidades (40 para cada cargo). Nessas áreas, as remunerações variam entre R$ 1.621 e R$ 1.700, sendo uma excelente porta de entrada para quem não possui experiência anterior.

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Para os interessados, o Governo do Distrito Federal (GDF) disponibiliza dois canais de candidatura: o meio digital, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, ou o atendimento presencial em uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam das 8h às 17h. A pasta ressalta que, mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível hoje, o cadastro é fundamental para o cruzamento de dados em seleções futuras.

Além de atender aos profissionais, as agências também funcionam como ponte para o setor produtivo. Empregadores interessados em ofertar vagas ou utilizar a infraestrutura das unidades para entrevistas podem realizar o cadastro via e-mail (gcv@sedet.df.gov.br) ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).