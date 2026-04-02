DF ganha o primeiro espaço físico de empreendedorismo feminino do país

Brasília deu um passo histórico na última terça-feira (31/3) com a inauguração do Hub de Empreendedorismo Feminino, uma iniciativa pioneira da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) em parceria com o Instituto Conecta Brasil. Instalado estrategicamente dentro de um estádio para ressignificar espaços tradicionalmente masculinos, o local conta com 750 metros quadrados dedicados a impulsionar negócios liderados por mulheres.

O projeto é fruto de mais de um ano de planejamento e se consolida como a primeira estrutura física com este perfil no Brasil, oferecendo salas de reunião, áreas de eventos, consultorias e capacitações gratuitas.

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A operação do Hub é estruturada em sete eixos fundamentais que buscam combater gargalos históricos, como a dificuldade de acesso ao crédito e a sobrecarga da jornada dupla. Entre as frentes de atuação estão a qualificação profissional, o apoio técnico, a governança em rede e a inserção produtiva.

Segundo Eduardo Moreira, presidente do Instituto Conecta Brasil, o objetivo é oferecer a base que muitas vezes falta para o crescimento desses negócios. “A gente vê vários movimentos, várias ações, mas às vezes falta uma estrutura, um local, uma capacitação. Aqui não vai ter a profissão A, B ou C. Todas serão bem-vindas”, afirmou.





Para Beatriz Guimarães, presidente da Câmara da Mulher Empreendedora, a entrega do espaço representa um reconhecimento necessário ao valor das empreendedoras da capital. “Nós já temos cinco marcos históricos no Brasil. Esse é mais um. A mulher merece um espaço lindo, merece um espaço de valor”, celebrou durante o lançamento.

A iniciativa integra um pacote robusto de políticas públicas da Sedet-DF, que já inclui programas como o QualificaDF e o Prospera — linha de microcrédito que oferece de R$ 800 a R$ 88 mil —, reforçando a autonomia financeira feminina como motor da economia local.