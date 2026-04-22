PMDF prende homem por tráfico de drogas no Recanto das Emas

Homem é preso por tráfico de drogas no Recanto das Emas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Homem suspeito por comandar o tráfico de drogas na QR 205 do Recanto das Emas foi preso nesta terça-feira (21/4). Equipes da Polícia Militar (PMDF) identificou o local após verificar uma intensa movimentação de indivíduos na residência do traficante, no conjunto 12 da região. No local, foram encontrados aproximadamente 2 kg de maconha, 339 g de haxixe e 233 g de cocaína, além de balanças de precisão e máquina de cartão.

Os militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas ou Motorizadas (ROTAM) abordaram um motociclista após sair do endereço investigado, sendo localizado com o condutor uma porção de maconha. O homem relatou ter adquirido o material no endereço monitorado, apontando o morador da casa como o responsável pela venda.

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Os policiais retornaram ao imóvel nesta terça-feira (21/4), onde foi feito contato com a responsável pela residência, que autorizou a entrada dos policiais. Durante as buscas, as equipes encontraram porções de substâncias entorpecentes em diferentes cômodos e na parte externa do imóvel, além de material para a comercialização de drogas.