InícioCidades DF
CRIME

PMDF prende homem por tráfico de drogas no Recanto das Emas

Na casa do suspeito foram aprendidas porções de maconha, haxixe, cocaína, balanças de precisão e máquina de cartão

Homem é preso por tráfico de drogas no Recanto das Emas - (crédito: PMDF/Divulgação)
Homem é preso por tráfico de drogas no Recanto das Emas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Homem suspeito por comandar o tráfico de drogas na QR 205 do Recanto das Emas foi preso nesta terça-feira (21/4). Equipes da Polícia Militar (PMDF) identificou o local após verificar uma intensa movimentação de indivíduos na residência do traficante, no conjunto 12 da região. No local, foram encontrados aproximadamente 2 kg de maconha, 339 g de haxixe e 233 g de cocaína, além de balanças de precisão e máquina de cartão.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas ou Motorizadas (ROTAM) abordaram um motociclista após sair do endereço investigado, sendo localizado com o condutor uma porção de maconha. O homem relatou ter adquirido o material no endereço monitorado, apontando o morador da casa como o responsável pela venda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os policiais retornaram ao imóvel nesta terça-feira (21/4), onde foi feito contato com a responsável pela residência, que autorizou a entrada dos policiais. Durante as buscas, as equipes encontraram porções de substâncias entorpecentes em diferentes cômodos e na parte externa do imóvel, além de material para a comercialização de drogas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 22/04/2026 15:11
SIGA
x