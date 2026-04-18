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Tráfico de drogas

Agente K9 encontra drogas em mochila de homem na Rodoviária Interestadual

Durante um patrulhamento no local, o agente canino Xamã foi o responsável por identificar uma mochila carregada com R$ 42 mil em drogas

A carga de drogas foi avaliada em R$ 41 mil - (crédito: Reprodução/PMDF)
A carga de drogas foi avaliada em R$ 41 mil - (crédito: Reprodução/PMDF)

Um homem foi preso com uma mochila com drogas na Rodoviária Interestadual de Brasília na manhã desta sexta-feira (17/4). A prisão aconteceu por volta das 11h.

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O flagrante foi realizado pelo agente canino Xamã, do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães). Durante um patrulhamento no local, o cão sinalizou positivamente para a presença de drogas na mochila do rapaz. Durante a abordagem e vistoria, os policiais encontraram dois tijolos de skank e 10 comprimidos de ecstasy.

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Segundo a polícia, o homem saiu da Bahia tendo o DF como destino para buscar a "encomenda" e voltar à sua cidade de origem para comercializar os itens lá. A carga apreendida pela polícia foi avaliada em R$ 41 mil. 

O homem e os entorpecentes foram encaminhados à 1ª DP para as providências cabíveis.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 18/04/2026 00:46
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