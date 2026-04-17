Federação Espírita volta a exibir sucessos do cinema

The Chosen será o filme exibido e debatido pela FEB - (crédito: Divulgação/FEB )

Por Luana Nogueira

Após seis anos, a Federação Espírita Brasileira volta a promover a programação do Cine-debate, na qual filmes e séries com temáticas espiritualistas são exibidos e, em seguida, debatidos sob a ótica espírita. A programação inicia às 18h do dia 26 de abril.

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Desta vez, o primeiro episódio da primeira temporada do seriado The Chosen, Eu a chamei pelo nome, abre a nova temporada do projeto Luz além da tela, um diálogo entre o Espiritismo e as produções audiovisuais para o cinema, streaming e televisão.

A exibição do episódio começa às 18h, seguida de uma conversa mediada pelo diretor da FEB Cinema, João Rabelo, acompanhado pela palestrante Fabiane Oliveira e pelo vice-presidente, Geraldo Campetti, além de participação especial da jornalista Daniela Migliari falando sobre a série.

A entrada é gratuita. E o debate será transmitido ao vivo pela FEBlives.com

Sobre a FEB

A Federação Espírita Brasileira (FEB) é uma instituição referência sobre o Espiritismo no mundo. A FEB tem por missão oferecer a Doutrina Espírita ao ser humano por meio do seu estudo, prática e difusão, pela união solidária dos espíritas e unificação das instituições espíritas, contribuindo para a formação do homem de bem.