Incêndio em padaria de São Sebastião mobiliza bombeiros neste sábado

Uma padaria em São Sebastião pegou fogo na manhã deste sábado (18/4) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio nos fundos de uma padaria de São Sebastião mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na madrugada deste sábado (18/4). Os militares foram acionados por volta das 6h e, ao chegar no local, entre as quadras 5 e 7 da Avenida Comercial, encontraram uma grande concentração de fumaça vinda do estabelecimento.

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Rapidamente, a equipe conseguiu combater o fogo, realizando, em seguida, o rescaldo, para evitar reignições. Os bombeiros também realizaram ventilação mecânica para dispersão da fumaça. Não houve vítimas.

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Após a retirada de dois botijões de gás, o local ficou aos cuidados do proprietário. A perícia do CBMDF foi acionada.

