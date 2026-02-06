InícioCidades DF
Aves silvestres são resgatadas de cativeiro em Sobradinho II

Ao todo, 12 aves de duas espécies diferentes foram apreendidas pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental

Apreensão resgata 12 aves silvestres mantidas ilegalmente em Sobradinho II - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um cativeiro ilegal mantido em residências em Sobradinho II, foi descoberto. No local, foram encontradas 12 aves silvestres de duas espécies diferentes. Entre os animais resgatados estão 11 canários-da-terra-verdadeiro (Sicalis flaveola) e um cardeal-do-nordeste (Paroaria dominicana), espécies nativas da fauna brasileira.

A apreensão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, nesta quinta-feira (5/2). As aves estavam distribuídas em duas casas diferentes e eram mantidas sem autorização dos órgãos ambientais.

Segundo a PMDF, não houveram prisões durante a operação. Após o resgate, os animais foram encaminhados ao órgão ambiental competente, onde passarão por avaliação veterinária, receberão os cuidados necessários e poderão ser reintegrados à natureza, conforme critérios técnicos.

A manutenção de animais silvestres em cativeiro sem permissão é crime ambiental, conforme a legislação brasileira, e ações como essa visam combater o tráfico e garantir a preservação da fauna do Cerrado.

postado em 06/02/2026 09:08
