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Ataque em Santa Maria teria começado após briga em confraternização

Testemunhas relataram à PMDF que mulher discutiu com amiga antes de esfaquear cinco pessoas, incluindo uma criança de 2 anos, dentro de casa e na rua

Duas mulheres e duas crianças são esfaqueadas em Santa Maria - (crédito: Reprodução)
Duas mulheres e duas crianças são esfaqueadas em Santa Maria - (crédito: Reprodução)

A mulher presa após esfaquear ao menos cinco pessoas, incluindo uma criança de 2 anos, na QR 118 de Santa Maria, teria iniciado a sequência de ataques após uma discussão durante uma confraternização, segundo relataram testemunhas à Polícia Militar (PMDF).

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De acordo com os relatos, o grupo participava de uma pequena reunião em uma casa quando a agressora, de 34 anos, começou a brigar com uma amiga. Em seguida, ela teria pegado uma faca e passado a atacar desordenadamente as pessoas que estavam no local, atingindo inclusive a criança.

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Testemunhas afirmam ainda que, após os primeiros golpes, a mulher saiu para a rua e feriu um homem que passava pela região. Entre as vítimas, estão pessoas que tentaram conter a agressora ou proteger outras, o que ampliou o número de feridos.

O caso ocorreu na noite deste domingo (19/4) e mobilizou equipes da PMDF, que foram acionadas inicialmente para verificar uma ameaça com arma branca. Durante o atendimento, os policiais foram informados de que vítimas já buscavam socorro em uma unidade do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Uma das prioridades foi o resgate da criança ferida, que foi levada pelos próprios policiais ao Hospital Regional de Santa Maria. As demais vítimas, com idades entre 33 e 66 anos, também foram encaminhadas para atendimento médico.

Segundo a PMDF, a autora foi contida, encaminhada para atendimento médico, onde precisou ser sedada, e, posteriormente, levada à 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), onde teve a prisão em flagrante formalizada. A corporação informou ainda que ela estaria sob efeito de drogas no momento do ataque. O caso é investigado como tentativa de homicídio.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 20/04/2026 12:29 / atualizado em 20/04/2026 12:30
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