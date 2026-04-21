Entre jovens e veteranos: Maratona Brasília celebra gerações de corredores

No universo da corrida, é normal que diferentes gerações se encontrem no asfalto. Entre novatos e veteranos, o desejo pela leveza e por um estilo de vida mais saudável. Na Maratona Brasília, evento promovido pelo Correio Braziliense, o esporte é o fio condutor de várias histórias.

Para a fisioterapeuta Letícia Narciso, a prova deste ano teve um sabor especial de celebração. Aos 50 anos — e na véspera de completar 51 — a moradora da Asa Norte utiliza a Maratona Brasília como seu ritual anual de aniversário. Corredora há mais de três décadas, ela fala sobre a transformação do esporte na cidade.

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"Corro há três décadas. Antigamente, a gente nem participava de corrida de rua, era só a corridinha no parque. Quando começaram os eventos, era tudo muito 'raiz', a inscrição era um quilo de alimento não perecível. Agora, a frequência é enorme, tem final de semana com três corridas. Isso é bom porque incentiva muito mais a gente", relembra a fisioterapeuta, que veio para o percurso de 10km.

A disciplina da corrida

Se muitos sãos veteranos ainda movidos pelo endorfina, alguns são os novatos que usam a corrida como disciplina e atividade física. Dancley Thiago Alves dos Santos, 23, é um exemplo dessa transição. O jovem de Santa Maria, que começou a correr por influência do Exército Brasileiro, encara o esporte com uma seriedade renovada.













































"Levo a sério mesmo há um ano e meio. Comecei muito por conta do quartel, fui criando gosto vendo amigos participarem e quis começar também. Hoje a expectativa é leve, uma prova linda, minha segunda vez aqui na Maratona de Brasília", afirma.

Para outros participantes, a prova funciona como um termômetro em busca de desafios maiores. É o caso de Bruna Santos, 25, também moradora de Santa Maria. Corredora desde os 16 anos por influência da madrinha, ela utiliza os 10km da Maratona Brasília como forma de preparação para tempos melhores e quilômetros maiores.

Bruna e Dancley vieram de Santa Maria para o percurso de 10 km (foto: Eduardo Fernandes/CB/D.A.Press)

"Hoje é tipo um treino, mas vou dar o meu melhor para ver se consigo resultado. Estou treinando para o meu ciclo de meia maratona, para fazer abaixo de 1h50min. Acordei bem, a expectativa está lá em cima", explico a jovem.

Maratona Brasília

Hoje (21/04) é o quarto e último dia da Maratona de Brasília, evento promovido pelo Correio Braziliense. No aniversário de 66 anos da capital e do jornal, os atletas participam de percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A programação também conta com aulas de dança, de acrobacias, shows e o agito do bloco Eduardo e Mônica.