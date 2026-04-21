Crianças roubam a cena no último dia da Maratona Brasília

No aniversário de Brasília, celebrado nesta terça-feira (21/4), o último dia da Maratona Brasília foi marcado pela presença animada das crianças, que acompanharam e até incentivaram os adultos ao longo do percurso.

Entre os destaques estavam os tios Rafael Mota, 39 anos, empresário de Samambaia, e Carlos Mota, 55, bombeiro, que levaram o sobrinho Heitor Mota, 7, para encarar os 5km. O trio completou o trajeto em 32 minutos.

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Rafael conta que o interesse do menino pela corrida vem desde cedo. “Sempre gostou. Toda corrida que tem, ele quer vir, quer ir para os treinos no parque e aí trazemos para incentivar. Ele já chegou até a correr 10km”, relata.













































A motivação de Heitor vem de casa. “Meu pai também corre, e eu gosto de correr com ele. Muito importante correr. Quero ser jogador de futebol. Me inspiro no Cristiano Ronaldo”, diz o futuro atleta.

A prova também foi um momento especial de conexão entre mãe e filha. A assistente de distribuição de energia da Neoenergia Cintia dos Santos Goulart, 41, de Vicente Pires, levou a filha para participar pela primeira vez. Lara tem 6 anos.

“Ela sempre quis correr. Hoje, ela correu mais do que eu. É uma atividade que nós podemos fazer juntas. Para ela é bem prazeroso. Nós corremos em 1h, e fomos parando para ela descansar”, conta Cintia.

Animada com a experiência, Lara resume o sentimento: “Eu gostei de correr porque a gente fica com energia e fica forte”.

Este é o quarto e último dia da Maratona de Brasília, evento promovido pelo Correio Braziliense. No aniversário de 66 anos da capital e do jornal, os atletas participam de percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A programação também conta com aulas de dança, de acrobacias, shows e o agito do bloco Eduardo e Mônica.





