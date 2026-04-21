Empresas de saúde reforçam prevenção na Maratona Brasília 2026

Patrocinadores ligados à área da saúde também marcaram presença na Maratona Brasília 2026, reforçando o incentivo à atividade física como ferramenta de prevenção e bem-estar. - (crédito: Mari Campos/C.B/D.A Press)

Representando a Rede Américas, o diretor regional da Oncologia Américas Fernando Vidigal participou da Maratona Brasília e destacou a importância do incentivo à atividade física como estratégia de saúde. Após completar 10 quilômetros na prova, ele ressaltou o papel do esporte na prevenção de doenças. “Eu já tenho o costume de correr e acho que, sem sombra de dúvida, um dos melhores remédios que existe é a atividade física, seja para prevenção de doenças, seja para pacientes que estão em tratamento. A gente precisa incentivar, e a Rede Américas tem esse papel de apoiar iniciativas como corridas e outras atividades que remetem à saúde”, afirmou.

Vidigal também destacou a relação da instituição com a capital federal, reforçando a presença da rede na cidade. “A Rede Américas tem uma identidade especial com Brasília. Um dos nossos polos é aqui e hoje contamos com quatro hospitais: o Hospital Brasília, o Hospital Águas Claras, o Hospital Alvorada e a Maternidade Brasília. Nosso desenvolvimento acompanha o crescimento da cidade, e Brasília só tem a ganhar com iniciativas como essa e com o fortalecimento da nossa atuação”, completou.

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Qualidade de vida

Representando a Unity Saúde, Herbert Santos destacou a importância da presença da empresa em iniciativas voltadas à qualidade de vida. “A Unity é uma das mais novas operadoras de planos de saúde do Distrito Federal, mas já passamos de 80 mil beneficiários em dois anos. Para nós, é a primeira corrida e estamos muito felizes em participar. Acreditamos que o plano de saúde tem uma ligação muito forte com a maratona, porque envolve medicina preventiva e qualidade de vida”, afirmou.

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Herbert ressaltou a forte relação da empresa com Brasília, onde está concentrada a maior parte dos atendimentos. “Somos sediados aqui e, das mais de 82 mil vidas que atendemos, praticamente 80 mil são de Brasília. A operadora foi fundada por pessoas que moram na cidade, então nosso coração está aqui. Nada mais justo do que investir em eventos que promovem saúde e bem-estar para a população”, ressaltou.

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Maratona Brasília

Com o slogan "Corra, brasiliense, corra!”, a Maratona de Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, se encerra nesta terça-feira (21/04) com as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Aulas de dança e shows também fazem parte da celebração do aniversário de 66 anos da capital e do jornal, inaugurados no mesmo dia.

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