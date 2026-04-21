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MARATONA BRASÍLIA

Secretário de Segurança destaca importância do esporte para cidade segura

Chefe da Segurança Pública do DF, Alexandre Patury, ressaltou a importância do incentivo ao esporte para uma Brasília mais pacífica

Durante a Maratona Brasília 2026, Alexandre Patury ressaltou a importância do incentivo ao esporte para uma Brasília mais pacífica - (crédito: Mari Campos/C.B/D.A Press)
Durante a Maratona Brasília 2026, Alexandre Patury ressaltou a importância do incentivo ao esporte para uma Brasília mais pacífica - (crédito: Mari Campos/C.B/D.A Press)

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, marcou presença na Maratona Brasília na manhã desta terça-feira (21/4) e enalteceu a importância do esporte para uma cidade mais segura.

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“Segurança pública se resolve com esporte, com cultura, com engajamento, com pertencimento. E também com a possibilidade da pessoa integrar a cidade, a economia”, destacou Patury.

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O chefe da Pasta ressaltou também a relevância de eventos esportivos como este para o pertencimento da população com Brasília. “É uma possibilidade da pessoa integrar a cidade, a economia e favorecer o turismo. E tudo isso com segurança, que é o principal e um fator que atrai turistas para cá”, disse o secretário.

Hoje (21/04) é o quarto e último dia da Maratona de Brasília, evento promovido pelo Correio Braziliense. No aniversário de 66 anos da capital e do jornal, os atletas participam de percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A programação também conta com aulas de dança, de acrobacias, shows e o agito do bloco Eduardo e Mônica.

  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026.
    Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • A Maratona Brasília 2026 reafirmou o esporte como um espaço para todos
    A Maratona Brasília 2026 reafirmou o esporte como um espaço para todos Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026.
    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026.
    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: primeira colocada nos 21km feminino
    Maratona Brasília 2026: primeira colocada nos 21km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 10km
    Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 10km Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 21km masculino
    Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 21km masculino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 21/04/2026 09:55
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