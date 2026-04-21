Secretário de Segurança destaca importância do esporte para cidade segura

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, marcou presença na Maratona Brasília na manhã desta terça-feira (21/4) e enalteceu a importância do esporte para uma cidade mais segura.
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“Segurança pública se resolve com esporte, com cultura, com engajamento, com pertencimento. E também com a possibilidade da pessoa integrar a cidade, a economia”, destacou Patury.
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O chefe da Pasta ressaltou também a relevância de eventos esportivos como este para o pertencimento da população com Brasília. “É uma possibilidade da pessoa integrar a cidade, a economia e favorecer o turismo. E tudo isso com segurança, que é o principal e um fator que atrai turistas para cá”, disse o secretário.
Hoje (21/04) é o quarto e último dia da Maratona de Brasília, evento promovido pelo Correio Braziliense. No aniversário de 66 anos da capital e do jornal, os atletas participam de percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A programação também conta com aulas de dança, de acrobacias, shows e o agito do bloco Eduardo e Mônica.
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