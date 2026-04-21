Juliana Pereira conquista o tricampeonato na Maratona de Brasília

No amanhecer do aniversário da capital federal, o Eixo Monumental serviu de palco para mais um título de Juliana Pereira na prova dos 42km da Maratona de Brasília. Iniciando a prova às 5h30, a atleta cruzou a linha de chegada em 3h08. Tempo suficiente para garantir o tricampeonato e superar a marca estabelecida por ela mesma no asfalto brasiliense no ano anterior, de 3h10. Após conseguir a terceira vitória consecutiva na competição, a atleta de 41 anos disse que essa foi sua segunda maratona em nove dias.

“Há nove dias atrás eu fiz uma maratona em São Paulo. Fui a terceira brasileira e consegui fechar em três horas. Em Brasília, eu queria vir para buscar outro campeonato. Sabia que seria difícil, foi um desafio muito grande. Depois de 36 km eu tive que fazer muita força para tomar o primeiro lugar. Graças a Deus deu tudo certo. Brasília não é fácil de correr, pois tem muitos falsos planos”, explicou Juliana Pereira.

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A corredora natural de Palmas, no Tocantins, superou a segunda colocada, Patrícia Maria, de 39 anos, por uma margem de apenas um minuto. Segundo a atleta, a vitória começou a desenhar-se no quilômetro 36, momento em que abriu vantagem para consolidar o tricampeonato.

“ Comecei a abrir no quilômetro 36 e fui segurando o máximo para distanciar. Mas assim, no momento eu pensei: se eu for campeã ou vice para mim já tava ótimo. Porque para mim foi, um desafio muito grande, disputar duas maratonas em nove dias”, afirmou Juliana.

A segunda colocada, Patrícia Maria, disputou nesta segunda a sua primeira maratona e encerrou a prova em 3h09. Ela afirmou estar feliz com o resultado.

“Foi minha primeira maratona, então estou muito feliz com o resultado. Eu achei o percurso um pouco duro porque a primeira metade tinha bastante subida, foi uma prova de rua. Eu costumo correr trilha, então ficar constante e com intensidade é algo diferente para mim. Corrida em trilha é diferente, outra dinâmica, mas foi muito legal a disputa com a primeira colocada”, celebrou.

Ela também reforçou o ponto de Juliana, e disse que a partir do quilômetro 36 não conseguiu acompanhar o ritmo da tricampeã.

“No quilômetro 36 ela deslanchou, e eu não consegui acompanhar. Mas foi muito legal a disputa”, afirmou a vice-campeã.

No terceiro lugar do podium, Sandra Aragão ultrapassou a linha de chegada em 3h21. A atleta de 41 anos afirmou que apesar de ser nascida no Ceará, considera seu coração meio Brasiliense por morar na capital há 30 anos.

“A sensação é maravilhosa. Representar Brasília. Eu sou cearense, mas moro aqui há 31 anos. Então, metade do meu coração é brasiliense. Fui a primeira atleta a representar Brasília e cheguei em terceiro. Estou muito feliz”, disse Sandra.

A corredora trabalha como vigilante e é moradora da Ceilândia. Sandra celebrou o aniversário de Brasília e disse que apesar do sofrimento na prova, ela estava preparada.

“Muito feliz de representar a nossa cidade , na nossa categoria. Além disso, hoje é aniversário da cidade, e Brasília é maravilhosa. É sofrimento, mas nós que treinamos estamos preparados para qualquer prova no Brasil e no mundo”, concluiu a terceira colocada.

Cabe ressaltar que o recorde da categoria nos 42 Km na maratona de Brasília foi mantido. A equatoriana Martha Tenório, vencedora em 1998, cumpriu o trajeto em 2h36min39s.

Hoje (21/04) é o quarto e último dia da Maratona de Brasília, evento promovido pelo Correio Braziliense. No aniversário de 66 anos da capital e do jornal, os atletas participam de percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A programação também conta com aulas de dança, de acrobacias, shows e o agito do bloco Eduardo e Mônica.