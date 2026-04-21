Veja os campeões dos 5km e 10km da Maratona Brasília

Além das disputas nas longas distâncias, as provas de 5km e 10km também movimentaram o último dia da Maratona Brasília 2026, revelando campeões e histórias marcadas por experiência, superação e retorno ao esporte. As corridas mais curtas reuniram atletas de diferentes perfis, com destaque para o alto nível competitivo e o entusiasmo dos participantes.

Nos 5km masculino, o título ficou com Andrevaldo Alves Ferreira, de 41 anos. Natural da Bahia e morador de Brasília há três décadas, o atleta destacou a disciplina nos treinos como fator decisivo para o resultado. “Eu corro por saúde e para ganhar. O que vale é a corrida e a experiência. Treino em trilha, parque, cerrado, tudo que é lugar. A expectativa se realizou”, afirmou.

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A segunda colocação foi conquistada por Andrey Cirilo Gomes, de 47 anos, que ressaltou sua trajetória esportiva e o apoio familiar como elementos importantes. “Sempre competi no atletismo e no judô. Atualmente, sou triatleta. Além da corrida, tiveram outras atrações muito interessantes”, disse. “Meu pai já é corredor antigo daqui de Brasília. Já correu várias vezes e, hoje, veio me prestigiar e me ver no pódio”, completou.

Entre as mulheres, a prova teve como campeã Mirele Leite, de 24 anos, atleta pernambucana que celebrou o retorno às competições após um período de lesão. “É um prazer poder estar aqui correndo. Foi incrível estar em um evento bem organizado, o clima estava perfeito para correr. Estou voltando de lesão, mas o objetivo era concluir a proobnva e foi feito, graças a Deus”, afirmou.

A segunda colocação ficou com a professora Jeane Reis, de 37 anos, moradora de Planaltina, que destacou o simbolismo de competir no aniversário da capital. “Foi incrível a corrida. O aniversário de Brasília vem coroando esse dia. A prova e a arena estavam maravilhosas. Eu corri 21km no domingo, senti o quadril, mas, pelo meu estado, consegui um tempo bom. Estou satisfeita”, disse.















Desafio

Na prova masculina dos 10km, o vencedor foi Leonardo Alencar, de 27 anos, que cruzou a linha de chegada com o tempo de 34 minutos. Atleta profissional e brasiliense, ele adotou uma estratégia de constância ao longo do percurso. “Mantive um ritmo que não sofresse tanto. Tentei administrar o melhor resultado ali e manter a posição conforme os adversários se aproximavam”, explicou. Segundo ele, o trecho mais desafiador foi a subida nas proximidades do Congresso Nacional.

O vice-campeão da competição foi Lucas Eduardo Pires Costa, de 25 anos, morador do Recanto das Emas, que destacou as dificuldades características do trajeto na capital. “A subida é cruel, e o vento contra, também. O que faz um atleta mesmo é a experiência, não são só os quilômetros que ele corre”, avaliou.

Katiursola Bertoli, de 44 anos, garantiu o primeiro lugar da categoria no feminino pelo segundo dia consecutivo, após vencer os 5km na segunda-feira (20/4), e voltou ao topo do pódio na terça. “É dobradinha, né? Dois dias chegando em primeiro. Graças a Deus, estou muito feliz”, comemorou. Moradora de Sobradinho e empresária, ela contou que começou a correr há três anos. “Me identifiquei muito com a corrida e peguei para a vida. Agora não paro mais”, completou.

A segunda colocação ficou com a contadora Gerciram Dilma Machado e Rocha, de 59 anos, que levou para a prova a experiência acumulada desde a juventude. “É sempre muito gratificante. Você treina, você compete e aí vê o resultado”, afirmou a atleta, que corre desde os 16 anos, incentivada pelo ambiente escolar.

Ao longo de quatro dias de programação, entre 18 e 21 de abril, a Maratona Brasília 2026 transformou o Eixo Monumental em um grande espaço de esporte, convivência e celebração. Com provas que variaram de 3km a 42km, além de categorias como a Corrida Kids e desafios de múltiplas distâncias, o evento reuniu milhares de participantes de diferentes níveis e regiões, consolidando-se como um dos principais marcos do calendário esportivo da capital federal.