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Veja os campeões dos 5km e 10km da Maratona Brasília

Com histórias de superação e retorno após lesões, atletas dominam as provas curtas da Maratona Brasília

Campe&atilde;s celebram vit&oacute;ria no p&oacute;dio dos 10 k feminino da Maratona Bras&iacute;lia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Campe&atilde;s celebram vit&oacute;ria no p&oacute;dio dos 10 k feminino da Maratona Bras&iacute;lia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Além das disputas nas longas distâncias, as provas de 5km e 10km também movimentaram o último dia da Maratona Brasília 2026, revelando campeões e histórias marcadas por experiência, superação e retorno ao esporte. As corridas mais curtas reuniram atletas de diferentes perfis, com destaque para o alto nível competitivo e o entusiasmo dos participantes.

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Nos 5km masculino, o título ficou com Andrevaldo Alves Ferreira, de 41 anos. Natural da Bahia e morador de Brasília há três décadas, o atleta destacou a disciplina nos treinos como fator decisivo para o resultado. “Eu corro por saúde e para ganhar. O que vale é a corrida e a experiência. Treino em trilha, parque, cerrado, tudo que é lugar. A expectativa se realizou”, afirmou.

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A segunda colocação foi conquistada por Andrey Cirilo Gomes, de 47 anos, que ressaltou sua trajetória esportiva e o apoio familiar como elementos importantes. “Sempre competi no atletismo e no judô. Atualmente, sou triatleta. Além da corrida, tiveram outras atrações muito interessantes”, disse. “Meu pai já é corredor antigo daqui de Brasília. Já correu várias vezes e, hoje, veio me prestigiar e me ver no pódio”, completou.

Entre as mulheres, a prova teve como campeã Mirele Leite, de 24 anos, atleta pernambucana que celebrou o retorno às competições após um período de lesão. “É um prazer poder estar aqui correndo. Foi incrível estar em um evento bem organizado, o clima estava perfeito para correr. Estou voltando de lesão, mas o objetivo era concluir a proobnva e foi feito, graças a Deus”, afirmou.

A segunda colocação ficou com a professora Jeane Reis, de 37 anos, moradora de Planaltina, que destacou o simbolismo de competir no aniversário da capital. “Foi incrível a corrida. O aniversário de Brasília vem coroando esse dia. A prova e a arena estavam maravilhosas. Eu corri 21km no domingo, senti o quadril, mas, pelo meu estado, consegui um tempo bom. Estou satisfeita”, disse.

  • Vencedoras dos 5km feminino dividem o pódio e celebram conquista
    Vencedoras dos 5km feminino dividem o pódio e celebram conquista Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 21/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Aniversário de Brasília - Maratona Brasília 2026. Pódio dos 5 k masculino.
    21/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Aniversário de Brasília - Maratona Brasília 2026. Pódio dos 5 k masculino. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Campeãs celebram vitória no pódio dos 10 k feminino da Maratona Brasília
    Campeãs celebram vitória no pódio dos 10 k feminino da Maratona Brasília Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Os três primeiros lugares nos 10K masculino de ontem
    Os três primeiros lugares nos 10K masculino de ontem Marcelo Ferreira/CB/D.A Press


Desafio

Na prova masculina dos 10km, o vencedor foi Leonardo Alencar, de 27 anos, que cruzou a linha de chegada com o tempo de 34 minutos. Atleta profissional e brasiliense, ele adotou uma estratégia de constância ao longo do percurso. “Mantive um ritmo que não sofresse tanto. Tentei administrar o melhor resultado ali e manter a posição conforme os adversários se aproximavam”, explicou. Segundo ele, o trecho mais desafiador foi a subida nas proximidades do Congresso Nacional.

O vice-campeão da competição foi Lucas Eduardo Pires Costa, de 25 anos, morador do Recanto das Emas, que destacou as dificuldades características do trajeto na capital. “A subida é cruel, e o vento contra, também. O que faz um atleta mesmo é a experiência, não são só os quilômetros que ele corre”, avaliou.

Katiursola Bertoli, de 44 anos, garantiu o primeiro lugar da categoria no feminino pelo segundo dia consecutivo, após vencer os 5km na segunda-feira (20/4), e voltou ao topo do pódio na terça. “É dobradinha, né? Dois dias chegando em primeiro. Graças a Deus, estou muito feliz”, comemorou. Moradora de Sobradinho e empresária, ela contou que começou a correr há três anos. “Me identifiquei muito com a corrida e peguei para a vida. Agora não paro mais”, completou.

A segunda colocação ficou com a contadora Gerciram Dilma Machado e Rocha, de 59 anos, que levou para a prova a experiência acumulada desde a juventude. “É sempre muito gratificante. Você treina, você compete e aí vê o resultado”, afirmou a atleta, que corre desde os 16 anos, incentivada pelo ambiente escolar.

Ao longo de quatro dias de programação, entre 18 e 21 de abril, a Maratona Brasília 2026 transformou o Eixo Monumental em um grande espaço de esporte, convivência e celebração. Com provas que variaram de 3km a 42km, além de categorias como a Corrida Kids e desafios de múltiplas distâncias, o evento reuniu milhares de participantes de diferentes níveis e regiões, consolidando-se como um dos principais marcos do calendário esportivo da capital federal.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Vanilson Oliveira, Vitória Torres, Eduardo Fernandes e Eduarda Esposito
postado em 21/04/2026 19:15
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