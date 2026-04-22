Capital do esporte: autoridades destacam a importância da maratona para a cidade

Secretários e parlamentares marcaram presença na Maratona Brasília e defenderam o esporte como um caminho propulsor do pertencimento, da paz, da segurança e da saúde.

Autor da lei que incluiu a competição no calendário oficial de Brasília, o deputado distrital Fábio Felix (PSol) correu, pela primeira vez, 21km e aproveitou para lançar a candidatura a deputado federal. "Já tinha corrido 19km, mas nunca 21. Foi um recorde pessoal, fiquei muito feliz. Tenho muito orgulho de ter ajudado a consolidar essa corrida. Foi uma prova com gostinho especial", afirmou.

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No percurso, Felix levantou faixas em favor da tarifa zero no transporte público, do SUS, do combate ao feminicídio e do fim da escala 6x1. "Brasília precisa de igualdade. Apesar de ter a maior renda per capita do Brasil, é também uma das unidades da Federação mais desiguais. A gente precisa de políticas públicas de verdade", destacou.

O secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, correu 5km e celebrou a transformação gradual de Brasília na capital do esporte. "A gente vê Brasília se mobilizando mesmo pela corrida e esse movimento crescendo cada vez mais. É muito bom ver essa busca pela saúde e pelo bem-estar", disse.

Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer (foto: Mari Campos/C.B/D.A Press)

A importância do esporte para uma cidade mais segura foi ressaltada pelo secretário de Segurança Pública, Alexandre Patury. "É uma possibilidade de a pessoa integrar a cidade, a economia, e favorecer o turismo. E tudo isso com segurança, que é o principal e um fator que atrai turistas para cá", enfatizou.

Alexandre Patury, secretário de Segurança Pública (foto: Mari Campos/C.B/D.A Press)

O deputado federal e ex-secretário de Esporte e Lazer, Júlio César (Republicanos) vai todos os anos à maratona. "Como grande apoiador da modalidade, não podia deixar de prestigiar. Só quem ganha é Brasília, essa cidade tão charmosa, que se transformou na capital do esporte", enfatizou.

Júlio César (Republicanos) , deputado federal e ex-secretário de Esporte e Lazer (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Economia aquecida

O idealizador da Maratona e assessor de Relações Institucionais da presidência do Correio, Miguel Jabour, celebrou a movimentação da economia local com a realização da iniciativa. "A quantidade de turistas que veio para Brasília para a maratona já garante o sucesso do evento. É impressionante o tanto de gente que está movimentando a economia, consumindo em restaurantes, ocupando hotéis etc.", observou Jabour.

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A beleza do percurso é outro atrativo para quem vem de fora. "Nós replicamos os moldes da Maratona do Rio, com o diferencial da paisagem, que é o coração de Brasília", ressaltou.

Miguel Jabour, idealizador da Maratona Brasília e assessor de Relações Institucionais da presidência do Correio (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Jabour antecipou o plano para 2027. "No ano que vem, vamos voltar à programação normal da maratona Brasília, tudo em um dia só; será numa quarta-feira e será um sucesso."

Apoiadores

A Maratona Brasília teve patrocínio da Neoenergia, que realizou ações de mobilização, levando mais de 200 colaboradores e atletas para o evento. O presidente da Neoenergia Brasília, Frederico Candian, destacou que a participação da empresa vai além do apoio institucional. "É muito bom para a Neonergia estar aqui presente em mais um ano. A Maratona Brasília é muito mais do que uma corrida, é o movimento da cidade, a energia que se move através do esporte. Para nós, é muito importante, é um orgulho muito grande apoiar esse evento", afirmou. A atleta Mirelle Leite, da equipe da empresa, foi a vencedora dos 5km feminino.

Frederico Candian, presidente da Neoenergia Brasília (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O evento teve apoio de diversas empresas que, como a Neoenergia, são referência na cidade, entre elas, a Rede Américas. Após completar 10km na prova, o diretor regional da rede de hospitais, Fernando Vidigal, comentou o papel do esporte na prevenção de doenças. "A gente precisa incentivar, e a Rede Américas tem esse papel de apoiar iniciativas como corridas e atividades que remetem à saúde", afirmou.

Fernando Vidigal, diretor regional da Rede Américas (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

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Herbert Santos, representante a Unity Saúde (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Representando a Unity Saúde, Herbert Santos falou sobre a importância da presença da empresa em iniciativas voltadas à qualidade de vida. "Somos uma das mais novas operadoras de planos de saúde do Distrito Federal, mas já passamos de 80 mil beneficiários em dois anos. Para nós, é a primeira corrida e estamos muito felizes em participar", celebrou.

Também apoiaram o evento: Exame Medicina Diagnóstica, Guará Alimentos, Guanabara, Free Center, Saga BYD, Cimed, Positiva, Três Corações, 4 Poderes e Viva.