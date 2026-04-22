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SINISTRO DE TRÂNSITO

Motociclista fica ferido após colisão na BR-070, próximo ao posto da PRF

Homem apresentava escoriações pelo corpo e foi transportado para um hospital de referência

Motociclista fica ferido após colisão com carro na BR-070 - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Motociclista fica ferido após colisão com carro na BR-070 - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista ficou ferido após colidir com carro na BR-070, próximo ao posto da PRF, sentido Ceilândia, nesta quarta-feira (22/4). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender o sinistro de trânsito e encaminhou duas viaturas de socorro.

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No local, as equipes sinalizaram a área, realizaram o gerenciamento dos riscos seguindo o protocolo de atendimento a trauma e prestaram assistência às vítimas. Dois condutores foram avaliados pelas equipes. O motociclista apresentava escoriações pelo corpo e foi transportado para um hospital de referência. O condutor do veículo foi avaliado e não necessitou de transporte hospitalar.

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Durante o atendimento dos bombeiros, uma faixa da via foi interditada para a realização do atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente e ficou responsável pelo local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 22/04/2026 14:31
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