Motociclista fica ferido após colisão na BR-070, próximo ao posto da PRF

Um motociclista ficou ferido após colidir com carro na BR-070, próximo ao posto da PRF, sentido Ceilândia, nesta quarta-feira (22/4). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender o sinistro de trânsito e encaminhou duas viaturas de socorro.

No local, as equipes sinalizaram a área, realizaram o gerenciamento dos riscos seguindo o protocolo de atendimento a trauma e prestaram assistência às vítimas. Dois condutores foram avaliados pelas equipes. O motociclista apresentava escoriações pelo corpo e foi transportado para um hospital de referência. O condutor do veículo foi avaliado e não necessitou de transporte hospitalar.

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Durante o atendimento dos bombeiros, uma faixa da via foi interditada para a realização do atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente e ficou responsável pelo local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

