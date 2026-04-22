Cartórios do DF lançam plataforma digital de reconhecimento de paternidade

Novo sistema nos Cartórios de Registro Civil do Distrito Federal permite que mães iniciem processo de investigação de paternidade pela internet e pais reconheçam seus filhos. - (crédito: Reprodução/Freepik)

Por Gabriela Cidade*

Novo sistema nos Cartórios de Registro Civil do Distrito Federal permite que mães iniciem processo de investigação de paternidade pela internet e pais reconheçam seus filhos. Por ano, mais de duas mil crianças são registradas sem o nome do pai no Distrito Federal. Desde 2020, o DF registrou mais de 16 mil crianças somente com o nome da mãe.

O sistema está disponível nas plataformas oficiais dos Cartórios de Registro Civil ( paternidade.registrocivil. org.br ) e o processo pode ser iniciado e concluído on-line.

Uma das principais mudanças é a possibilidade da mãe indicar digitalmente o suposto pai da criança no sistema. A plataforma identifica automaticamente os filhos vinculados à mãe que não possuam registro de paternidade. O pedido é, então, enviado ao Cartório de Registro Civil, que encaminha o caso para o juiz que iniciará a investigação da paternidade.

Pai ou mãe podem solicitar o reconhecimento digitalmente e o processo segue as mesmas garantias jurídicas do ato presencial, incluindo as necessidades de consentimento dos envolvidos — a mãe para casos de filhos menores de idade ou pelo próprio filho se ele for maior de 18 anos.

Para o presidente do Operador Nacional do Registro Civil, Luis Carlos Vendramin Júnior, a digitalização do serviço representa um avanço importante para o acesso da população a esse direito e para fortalecer vínculos familiares.

O reconhecimento da paternidade garante direitos como acesso à herança, pensão alimentícia, benefícios sociais e inclusão em políticas públicas. No Brasil, mais de um milhão de recém-nascidos foram registrados apenas com o nome da mãe desde o ano de 2020. A expectativa é de que a digitalização do processo reduza esse cenário, permitindo que mais crianças acessem direitos fundamentais.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado