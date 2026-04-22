Sinistros nas estradas do DF e Entorno deixam 12 mortos em cinco dias

Acidente de trânsito na BR-020 no trecho entre o distrito de Bezerra e JK - (crédito: Divulgação/CBMGO)

A Operação Tiradentes 2026, realizada entre os dias 17 e 21 de abril, terminou com um saldo trágico nas rodovias federais que cortam o Distrito Federal e o Entorno. Segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (22/4) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), 12 pessoas morreram e outras 28 ficaram feridas em apenas cinco dias de fiscalização.

O cenário de violência foi impulsionado por um grave sinistro na BR-020, em Formosa (GO), que sozinho vitimou oito pessoas. A colisão frontal, envolvendo uma van, um carro de passeio e um caminhão, também deixou feridos em estado crítico.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além da tragédia em Formosa, o monitoramento das rodovias durante o feriado revelou um padrão alarmante de atropelamentos e colisões fatais. Na sexta-feira (17/4), houve um atropelamento na BR-070, queresultou em uma morte.

No sábado (18/4), houve nova vítima fatal em um atropelamento na BR-040. E na terça-feira (21/4) foram contabilizados mais dois óbitos — um atropelamento na BR-060 e uma colisão entre um carro e uma motocicleta na BR-070.

Mesmo com o reforço no efetivo e o monitoramento em trechos considerados críticos, os números de imprudência permaneceram elevados. Ao longo da operação, 1.594 foram autuadas em fiscalizações da PRF e 126 veículos foram recolhidos.

Os dados destacam comportamentos que colocam vidas em risco. Três motoristas foram detidos por embriaguez ao volante. Além disso, foram flagrados 21 casos de desrespeito ao uso de cinto de segurança e dispositivos de retenção infantil. A polícia também registrou 184 infrações por excesso de velocidade capturadas por radares.

A PRF reforçou que, apesar das ações educativas e do aumento da presença policial, a responsabilidade individual dos condutores segue sendo o fator determinante para a redução da violência no trânsito e a preservação de vidas nas rodovias.

