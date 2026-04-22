Varejo do DF cresce 1,7% em fevereiro e supera média nacional

Entre os estados brasileiros, o DF integra o grupo de 17 unidades da federação que fecharam o mês no azul - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O comércio varejista do Distrito Federal registrou alta de 1,7% no volume de vendas em fevereiro em comparação ao mês anterior. O desempenho, já ajustado pelos efeitos sazonais, reverte a leve retração de 0,3% ocorrida em janeiro e é superior à média brasileira, que avançou 0,6% no mesmo período.

Na comparação anual, o salto é ainda mais expressivo: o comércio local cresceu 4,8% frente a fevereiro de 2025. No mesmo período, o crescimento médio nacional foi de 0,2%. No acumulado dos últimos 12 meses, a capital mantém uma expansão sólida de 4,1%, consolidando ritmo de consumo mais aquecido do que o observado no consolidado do país (1,4%).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo José Aparecido Freire, presidente do Sistema Fecomércio-DF, o resultado reflete uma normalização do fluxo comercial após o período de "ressaca" das festas de fim de ano. “Ainda assim, o desempenho mais contido no acumulado dos últimos meses está associado ao comprometimento da renda das famílias com dívidas, à inflação e ao encarecimento do crédito, em um contexto de inadimplência elevada”, afirma.

Internamente, o crescimento de 4,8% na comparação anual foi impulsionado por setores específicos. O segmento de "outros artigos de uso pessoal e doméstico" liderou as altas com 18,7%, seguido por artigos farmacêuticos e de perfumaria (11%) e móveis e eletrodomésticos (10,7%). Por outro lado, o setor de informática e comunicação sofreu uma queda drástica de 40,6%.

No panorama federativo, o DF integra o grupo de 17 unidades da federação que fecharam o mês no azul. Enquanto estados como Paraná (+2,9%) e Bahia (+2,7%) lideraram o ranking de crescimento, o Mato Grosso registrou a maior retração do país, com queda de 3,6%. No chamado "varejo ampliado", o DF também manteve saldo positivo, com alta mensal de 1,2%.