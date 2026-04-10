Um veículo novo é vendido a cada quatro minutos, em média, no DF

Foram 11.295 unidades vendidas no Distrito Federal, puxadas principalmente por carros e comerciais leves, que somaram juntos 8.179 emplacamentos, alta de 31,58% na comparação anual - (crédito: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O mercado de veículos novos no Distrito Federal acelerou em março, com crescimento de 28,98% sobre o mesmo mês de 2025. Foram 11.295 unidades vendidas, puxadas principalmente por carros e comerciais leves, que somaram juntos 8.179 emplacamentos — alta de 31,58% na comparação anual. Em média, são 364 negócios fechados por dia na capital federal. Ou seja, um veículo vendido a cada quatro minutos.

Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os carros lideraram o movimento, com 6.919 unidades e avanço de 26,19%. Já os comerciais leves tiveram expansão ainda mais forte, de 41,1%, indicando retomada da demanda por veículos utilitários e de uso profissional.

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No acumulado do ano, o setor registra 29.218 unidades vendidas no DF, crescimento de 12,05% frente a 2025. O segmento de motos também contribuiu, com alta de 22,84% em março.

Segmento Quantidade Carros 6.919 Comerciais leves 1.260 Caminhões 113 Ônibus 88 Motos 2.824 Implemento rodoviário 79 Outros 12 Total 11.295

Varejo avança, diz Cielo

O varejo brasileiro avançou 0,6% em março na comparação anual, já descontada a inflação, sustentado por efeitos pontuais de calendário e pelo desempenho do comércio eletrônico, que cresceu 10,5% no período. Dados do ICVA, da Cielo, indicam que o deslocamento do carnaval e a antecipação da Páscoa concentraram compras e evitaram retração maior, já que, sem esses fatores, o índice teria recuado 1%. O digital puxou o resultado em meio a um consumidor mais seletivo e pressionado por inflação e endividamento recorde de 80,4%. Regionalmente, o Nordeste liderou o crescimento, enquanto estados como Sergipe e Amapá se destacaram. No trimestre, porém, o varejo acumulou queda real de 1,3%, reforçando a perda de fôlego e a dependência de itens essenciais para sustentar o consumo.

Lotérica abençoada

A Lotérica Nossa Senhora Aparecida, na QE 17 do Guará, viu o movimento aumentar após um bolão com 50 cotas ter sido feito no estabelecimento e acertar os seis números da Dupla Sena de Páscoa, no sábado passado. "Tem muita gente entrando em contato. Aumentou bastante a procura pelos nossos jogos", diz a atendente Darliane Siqueira, que trabalha no caixa 5, e registrou a aposta ganhadora. A lotérica mandou fazer uma faixa e um banner para faturar com o marketing de "pé quente".

Faixa na entrada da lotérica Nossa Senhora Aparecida, no Guará II, onde foi feito o bilhete vencedor da Dupla Sena de Páscoa (foto: Fotos: Divulgação)

O bolão, no valor de R$ 840, é um compilado de 10 jogos de oito dezenas. Cada um dos participantes pagou R$ 16,80 para participar. Por terem acertado as seis dezenas na loteria especial da Caixa, eles vão dividir R$ 10.049.459,50. Com isso, cada cota vai receber R$ 200.989,19.

Banner na lotérica Nossa Senhora Aparecida, no Guará II, onde foi feito o bilhete vencedor da Dupla Sena de Páscoa (foto: Divulgação)

Darliane diz que não sabe quem é o ganhador, mas espera que os sortudos apareçam para contribuir com a tradicional "caixinha". "Toda ajuda é sempre bem-vinda", brinca. À boca miúda, corre entre os moradores do Guará que os acertadores são um mix de comerciantes e da tradicional feira da cidade. A conferir. A Caixa não divulga quem são os ganhadores.

Aposta em modelo integrado

A Clínica Orion inicia operação no Santos Dumont Medical Center, no Lago Sul, reunindo sete ortopedistas em subespecialidades como coluna, joelho, quadril e medicina esportiva. O movimento aposta em um modelo integrado de atendimento, concentrando diagnóstico, prevenção e intervenção em um único endereço. A proposta reduz a fragmentação do cuidado e acompanha uma tendência de clínicas especializadas que buscam ganho de escala e eficiência no setor de saúde privada. O posicionamento também mira demanda crescente por terapias minimamente invasivas e acompanhamento contínuo do paciente.



31 imóveis



Quantidade de terrenos destinados a entidades religiosas e de assistência social no quinto edital de licitação pública de Concessão de Direito Real de Uso de Imóveis (CDRU-S) do Programa Igreja Legal. As áreas estão disponíveis em sete cidades: Ceilândia, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia e Santa Maria.

Pressão por políticas públicas

A Lions International articula, em 14 e 15 de abril, uma ofensiva institucional para acelerar políticas públicas voltadas ao Transtorno do Espectro Autista. O Advocacy Day reúne especialistas e autoridades em agendas técnicas e reuniões no Congresso, incluindo sessão no Senado e audiência na Câmara. A mobilização ocorre em meio à pressão por ampliação do diagnóstico precoce e acesso a tratamento, diante de estimativas de que 1% das crianças esteja no espectro, reforçando o custo social e a urgência regulatória. O evento será realizado no Windsor Brasília, na Asa Norte. A programação completa está disponível em www.lionsadvocacydaybrasil.com.br.





