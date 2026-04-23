Assembleia traz fôlego ao Banco de Brasília (BRB)

A Assembleia-Geral Extraordinária do Banco de Brasília (BRB), realizada, ontem, em formato virtual, marcou um novo capítulo no processo de reestruturação da instituição e repercutiu no mercado financeiro pela aprovação de medidas consideradas centrais para o futuro da instituição financeira. Entre as decisões, os acionistas autorizaram um amplo aumento de capital e mudanças na governança, movimentos vistos como parte do esforço para recuperar a confiança e fortalecer a capacidade financeira do banco.

Na prática, a assembleia aprovou a ampliação do limite de ações que o banco pode emitir, permitindo a realização de um aumento de capital de até R$ 8,8 bilhões. A operação será feita por meio da emissão de novas ações (2,5 bilhões de papéis), com preço fixado em R$ 5,36, o que pode elevar o capital social do BRB para até R$ 11,161 bilhões.

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Na mesma reunião, os acionistas homologaram nomes para o Conselho de Administração, consolidando a nova composição da governança do banco. Foram aprovados o presidente Nelson de Souza, além de Joaquim Lima de Oliveira e Sérgio Iunes Brito (como integrantes do Conselho), em um movimento que reforça a estrutura decisória da instituição em meio ao atual cenário.

Análise

Economista e professor da Universidade de Brasília (UnB), César Bergo afirma que a decisão da assembleia é um marco importante para definir o rumo da instituição. "Essa aprovação dá um direcionamento aos próximos passos que os gestores do BRB vão ter que adotar", afirma.

Segundo ele, o volume aprovado reflete o tamanho do desafio enfrentado pelo banco. "A assembleia mostra a necessidade de capitalização da ordem de R$ 8,8 bilhões, que me parece ser o tamanho do prejuízo encontrado nessas operações", explica.

Bergo destaca que o plano vai além da recomposição financeira imediata e tem impacto direto na transparência. "Uma vez concretizado, vai viabilizar a confecção do balanço de 2025 para apresentação ao Banco Central, à CVM e ao mercado, mostrando a real situação do BRB", pontua.

Na avaliação do economista e especialista em sistema financeiro, Newton Marques, a aprovação do plano de capitalização era um passo necessário. "O banco precisa aumentar o capital social e a forma disso é por meio da subscrição de ações. Não há outra alternativa para atender às exigências do Banco Central", explica.

Marques ressalta, no entanto, que a capitalização resolve apenas parte do problema. "Uma coisa é atender às exigências regulatórias, outra é recuperar o patrimônio e a liquidez que foram afetados. Isso depende diretamente da gestão", afirma. Ele explica que, após a aprovação em assembleia, inicia-se o processo de subscrição das ações, no qual os atuais acionistas têm prioridade para adquirir os novos papéis e, assim, manter sua participação no banco. "Quem é acionista tende a aportar recursos para não ser diluído. No caso do DF, que tem controle do banco, há um interesse direto em manter essa fatia", destaca Newton Marques.

Cofres públicos

O movimento também pressiona diretamente as contas do Governo do Distrito Federal (GDF), principal acionista da instituição, que precisará aportar recursos relevantes para manter sua participação e evitar diluição. Para César Bergo, o impacto fiscal é inevitável, ainda que dependa da estratégia adotada. "O aumento de capital pode pressionar as contas públicas, porque o GDF não tem esses recursos disponíveis em caixa e precisa buscar alternativas", afirma.

Ele aponta que uma das saídas pode envolver operações financeiras mais complexas. "Esse dinheiro provavelmente não vem do orçamento. O governo terá que buscar empréstimos ou estruturar garantias, como uso de ativos, para viabilizar esse aporte", explica.

Reação do mercado

Na avaliação do professor de finanças do Ibmec Brasília, Marcos Melo, o aumento de capital é um passo relevante para reposicionar o banco no mercado. "A aprovação do capital social é um passo muito importante para a saída da situação em que a empresa foi levada. O aumento de capital possibilitará que o BRB capte recursos e melhore sua condição de liquidez", ressalta.

Segundo ele, o movimento não deve ser interpretado apenas como reação a uma crise, mas também como tentativa de reorganização estrutural. "Outras medidas aprovadas ajudam no caminho do fortalecimento do banco, como a possibilidade de uso de terrenos em garantia", destaca.

Apesar disso, a recomposição da credibilidade é vista como o principal desafio. "Provavelmente não será suficiente para recompor a confiança dos agentes do mercado, mas contribui bastante. É um conjunto de ações que deve trazer de volta a credibilidade", afirma.

Ele acrescenta que o desgaste recente tem forte impacto na percepção do mercado: "O principal desafio é a reparação da credibilidade. Em instituições financeiras, a confiança é um ativo central e sua perda pode gerar saída de recursos mesmo sem um problema imediato de caixa".

Próximos passos

Com a aprovação em assembleia, o banco entra agora na fase de execução das medidas. Segundo César Bergo, o próximo movimento será estruturar a entrada efetiva dos recursos e detalhar o plano ao mercado. "Depois da assembleia, você tem a implementação da decisão, com a publicação de fato relevante e a definição de como será feito o aporte de capital", afirma.

O processo inclui a abertura do período de subscrição das ações e a busca por fontes de financiamento, especialmente por parte do GDF. Bergo acrescenta que o governo, como principal acionista, terá que apresentar um plano para aportar esses recursos e manter sua participação.

Além disso, a efetivação da capitalização deve caminhar junto com outras medidas de governança e transparência. Para especialistas, a execução desse conjunto de ações será determinante para medir a capacidade do BRB de atravessar o atual momento e retomar a confiança do mercado.