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ALIMENTAÇÃO

Restaurantes comunitários terão cardápio especial nesta quinta-feira (23/4)

Usuários poderão aproveitar refeição diferenciada por R$ 1 com frango ao molho de açafrão, arroz biro-biro e curau com canela de sobremesa. Os 18 restaurantes comunitários festejarão os 66 anos de Brasília

Restaurantes também contarão com murais informativos e banners educativos sobre alimentação saudável - (crédito: Tony Winston/Agencia Brasilia)
Restaurantes também contarão com murais informativos e banners educativos sobre alimentação saudável - (crédito: Tony Winston/Agencia Brasilia)

Os 18 restaurantes comunitários em funcionamento no Distrito Federal vão celebrar, nesta quinta-feira (23/4), os 66 anos de Brasília com um cardápio especial servido pelo valor de R$ 1. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) e busca oferecer uma refeição diferenciada aos frequentadores.

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O menu comemorativo inclui frango assado ao molho de açafrão como prato principal, acompanhado de arroz biro-biro, feijão preto ou carioca, farofa de quiabo e salada tropical. Para a sobremesa, será servido curau com canela, além de suco de uva como bebida.

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As unidades também promoverão uma ação de educação alimentar e nutricional. A atividade tem como objetivo valorizar os agricultores familiares e incentivar o consumo de mais alimentos naturais e saudáveis. Como parte da ação, os restaurantes contarão com murais informativos e banners educativos. Aqueles que participarem das atividades receberão um brinde.

*Com informações da Agência Brasília

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 22/04/2026 23:30
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