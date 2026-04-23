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Casa é atingida por incêndio e vizinhos são evacuados no Riacho Fundo II

Chamas atingiram imóvel na QN 14A na manhã desta quinta-feira (23/4). Bombeiros realizaram buscas no interior da casa, mas não houve feridos

Moradores de residências vizinhas precisaram evacuar o local, no Riacho Fundo II - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Moradores de residências vizinhas precisaram evacuar o local, no Riacho Fundo II - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma residência na QN 14A do Riacho Fundo II foi atingida por um incêndio na manhã desta quinta-feira (23/4). Por volta das 6h20, as chamas mobilizaram três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). No local, as equipes de emergência constataram o fogo ativo e iniciaram imediatamente os protocolos de segurança, que incluíram o desligamento da rede elétrica e a evacuação preventiva dos moradores das casas vizinhas para garantir a integridade física de todos.

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Após a contenção dos focos de incêndio e a extinção completa das chamas, os socorristas realizaram buscas no interior do imóvel para assegurar que não houvesse vítimas presas. Também foi utilizada ventilação mecânica para a retirada da fumaça acumulada. O trabalho de rescaldo foi conduzido logo em seguida para eliminar qualquer risco de reignição.

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A ocorrência não deixou feridos. O local ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar do DF (PMDF) e a perícia de incêndio foi acionada para investigar as causas do incidente. O imóvel deve passar por avaliação para identificar os danos estruturais causados pelo calor e pela fumaça.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 23/04/2026 10:14
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