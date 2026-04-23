"Prometo entregar meu máximo", diz novo comandante da PMDF

O novo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Rômulo Flávio Mendonça Palhares, assumiu o cargo nesta quinta-feira (23/4) destacando o compromisso com a continuidade institucional e o fortalecimento da corporação. Durante a cerimônia de passagem de comando, realizada na Academia de Polícia Militar de Brasília, o oficial enfatizou o simbolismo da transição e o desafio de liderar uma das mais antigas instituições de segurança do país.

“É uma missão desafiadora comandar a bicentenária Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Militar da capital da República e de todos os brasileiros”, afirmou. O novo comandante também fez questão de reconhecer a gestão da antecessora, coronel Ana Paula Habka, destacando o legado deixado. “Foi uma marcha sob a sua liderança, marcada pela suavidade na forma e pela firmeza no caráter e no propósito de servir”, disse.

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Palhares ressaltou que a transição ocorreu de forma planejada e harmoniosa, o que, segundo ele, fortalece a instituição. “Estamos fazendo uma transição de comando planejada, harmoniosa. Ganha a nossa Polícia Militar, ganham os nossos policiais militares e ganha a nossa comunidade, porque isso confere estabilidade e segurança para toda a população”, declarou.

Ao falar sobre sua gestão, o novo comandante evitou promessas grandiosas e destacou o compromisso pessoal com o trabalho. “Eu não prometo ser melhor do que ninguém, mas me comprometo a entregar nada menos que o meu máximo”, afirmou. Segundo ele, assumir o comando é, acima de tudo, uma missão de serviço. “Comandar, antes de tudo, é servir. É com esse espírito que iremos conduzir a nossa Polícia Militar”, completou.

O coronel também destacou que dará continuidade a políticas já em andamento, especialmente no enfrentamento à violência contra a mulher, que classificou como prioridade. “O combate à violência contra a mulher continuará sendo uma prioridade do nosso comando. As ações existentes serão ampliadas”, disse. Entre as medidas previstas, ele citou a criação de novos espaços de acolhimento. “Vamos inaugurar a primeira sala lilás em um aeroporto no Brasil e temos projeto para outras 23 nos batalhões. São ambientes humanizados, com atendimento especializado”, explicou.

Ainda durante a fala, Palhares abordou a importância da valorização dos policiais militares e do cuidado com a tropa. “Segurança pública é feita por pessoas e para pessoas. Isso será a base que vai orientar o nosso comando”, afirmou. Ele acrescentou que recebeu como missão manter o legado da gestão anterior. “A orientação é clara: continuar um comando marcado por retidão, liderança e compromisso com a corporação”, disse.

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O novo comandante também mencionou projetos estruturais, como a implementação de câmeras corporais. “Nossa expectativa é que, até o final deste ano, tenhamos cerca de duas mil câmeras sendo utilizadas pelos policiais. Isso significa transparência para a sociedade e segurança jurídica para a corporação”, destacou.

Em tom pessoal, Palhares agradeceu à família e reforçou o peso da responsabilidade à frente da instituição. “Assumir esse comando é um grande desafio, de liderar homens e mulheres que trabalham diariamente pela segurança da nossa comunidade. Encaro isso como uma missão que se traduz em trabalho”, afirmou.

Ao encerrar, o comandante reforçou o compromisso com a continuidade e com os resultados da corporação. “Recebemos esse legado como um presente e uma responsabilidade. Vamos seguir trabalhando para garantir segurança, estabilidade e confiança da sociedade na Polícia Militar do Distrito Federal”, concluiu.