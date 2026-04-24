Idosa de 80 anos fica gravemente ferida ao tentar impedir agressão familiar

Uma idosa, de 80 anos, ficou gravemente ferida após ser empurrada pelo neto ao tentar interromper uma agressão contra sua filha, tia do agressor, na região do Capão Comprido, em São Sebastião. Ao cair no chão, ela passou a sentir fortes dores na perna e precisou de atendimento emergencial. A outra vítima, uma mulher de 52 anos, também foi agredida com socos no rosto.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), equipes do 21º Batalhão foram acionadas nesta quinta-feira (23/4), via 190 para atender a ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a mulher, que relatou ter sido atacada pelo próprio sobrinho, um homem de 43 anos.

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Durante a ação, os policiais identificaram a idosa como outra vítima da agressão. Segundo os relatos apurados, ela tentou intervir na discussão, momento em que foi empurrada pelo agressor, caiu ao solo e sofreu fratura na região do fêmur.

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Após o primeiro atendimento, a equipe policial seguiu até a residência do suspeito, onde ele foi localizado. Segundo a PM, o homem apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas. Devido à dificuldade de acesso ao local da ocorrência, a idosa precisou ser imobilizada e transportada na viatura da Polícia Militar até um ponto de encontro com a equipe de resgate.

As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional do Paranoá para avaliação médica. O homem foi detido e conduzido à delegacia, onde foram adotadas as providências cabíveis.