Venezuelano vai para abrigo após perder voo em Brasília

Depois de intervenção da Defensoria Pública, Victor Daniel teve uma nova passagem emitida para Caracas neste domingo, com parada em São Paulo neste sábado (25/4)

Gol linhas aéreas, aeroporto de Brasília - (crédito: Reprodução Instagram @aeroportobsb )
Gol linhas aéreas, aeroporto de Brasília - (crédito: Reprodução Instagram @aeroportobsb )

O venezuelano Victor Daniel Marin, 35 anos, viveu momentos de desespero no Aeroporto de Brasília. Ao voltar de uma viagem de trabalho em Belém (PA) na última quarta- feira (22/4), ele perdeu o voo de conexão para o aeroporto de Congonhas e passou três dias em um abrigo público na capital. 

Segundo Victor, o tempo entre o voo que aterrissou e o de conexão foi muito curto — cerca de meia hora, o que não lhe deu tempo hábil para chegar no novo portão após o desembarque. Sem conhecer ninguém e sem dinheiro para voltar para casa, ele procurou ajuda na Polícia Federal, que o encaminhou à Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). 

Em um ofício enviado pelo órgão à companhia Gol, a Defensoria solicitou um novo ticket aéreo para Victor. “Havia muito pouco tempo para a conexão. O voo chegava às 20h25 e a conexão tinha embarque para as 20h40 e partida às 21h. Não havia pessoal na saída para orientar”, explicou o defensor público Antônio Carlos Fontes Cintra. Ainda segundo o defensor, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública providenciou abrigo e acolhimento ao passageiro venezuelano.

Após acionamento da Defensoria, a companhia aérea emitiu uma nova passagem para o próximo voo ao aeroporto de Congonhas, que deve sair às 21h deste sábado (25/4). O voo para Caracas, capital da Venezuela, está marcado para as 17h de domingo (26/4). A Gol Linhas Aéreas ainda informou que, até o horário do embarque, prestará todo apoio a Victor, conforme prevê a resolução n° 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 24/04/2026 21:43
