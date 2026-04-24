Motociclista morre após ser arremessado e bater em poste no Jardim Botânico

Após 45 minutos de manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Por volta de 16h20 da tarde desta sexta-feira (24/4), um motociclista morreu após colidir com um carro e ser arremessado contra um poste de iluminação pública na rotatória de acesso ao Jardim Botânico, próximo ao Setor Habitacional Jardins Mangueiral.



Ao chegarem ao local, equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) se depararam com o motociclista caído ao solo após a colisão. No momento do atendimento, a vítima, que tinha aproximadamente 20 anos, encontrava-se em parada cardiorrespiratória e apresentava ferimentos graves na cabeça e no tórax.

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Os socorristas deram início aos procedimentos de socorro para casos envolvendo trauma. A manobra de reanimação foi realizada durante 45 minutos. Apesar dos esforços da equipe, o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

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A via foi interditada para garantir a segurança dos envolvidos durante o atendimento. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo trânsito do local que, posteriormente, foi liberado após o fim do atendimento.