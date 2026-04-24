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Óbito

Motociclista morre após ser arremessado e bater em poste no Jardim Botânico

O homem foi arremessado após colidir com um carro. Ele bateu contra um poste no lateral da pista

Após 45 minutos de manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Após 45 minutos de manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Por volta de 16h20 da tarde desta sexta-feira (24/4), um motociclista morreu após colidir com um carro e ser arremessado contra um poste de iluminação pública na rotatória de acesso ao Jardim Botânico, próximo ao Setor Habitacional Jardins Mangueiral. 

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Ao chegarem ao local, equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) se depararam com o motociclista caído ao solo após a colisão. No momento do atendimento, a vítima, que tinha aproximadamente 20 anos, encontrava-se em parada cardiorrespiratória e apresentava ferimentos graves na cabeça e no tórax.

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Os socorristas deram início aos procedimentos de socorro para casos envolvendo trauma. A manobra de reanimação foi realizada durante 45 minutos. Apesar dos esforços da equipe, o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. 

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A via foi interditada para garantir a segurança dos envolvidos durante o atendimento. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo trânsito do local que, posteriormente, foi liberado após o fim do atendimento.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 24/04/2026 23:51
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