Motociclista morre após ser arremessado e bater em poste no Jardim Botânico

Por volta de 16h20 da tarde desta sexta-feira (24/4), um motociclista morreu após colidir com um carro e ser arremessado contra um poste de iluminação pública na rotatória de acesso ao Jardim Botânico, próximo ao Setor Habitacional Jardins Mangueiral.
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Ao chegarem ao local, equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) se depararam com o motociclista caído ao solo após a colisão. No momento do atendimento, a vítima, que tinha aproximadamente 20 anos, encontrava-se em parada cardiorrespiratória e apresentava ferimentos graves na cabeça e no tórax.
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Os socorristas deram início aos procedimentos de socorro para casos envolvendo trauma. A manobra de reanimação foi realizada durante 45 minutos. Apesar dos esforços da equipe, o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.
A via foi interditada para garantir a segurança dos envolvidos durante o atendimento. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo trânsito do local que, posteriormente, foi liberado após o fim do atendimento.