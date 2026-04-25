Motorista fica ferido após carro capota na DF-001, próximo a Brazlândia

Um acidente na DF-001 deixou uma pessoa ferida na manhã deste sábado (25/4). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência, por volta das 7h16, no km 251 da rodovia, no sentido Brazlândia.

Ao chegarem no local, as equipes de resgate encontraram um Renault Clio branco capotado às margens da pista. Após os procedimentos de sinalização e isolamento da via, o condutor do veículo foi atendido conforme o protocolo de trauma. O homem, que estava consciente e orientado, foi transportado para um hospital de referência da região.

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Para viabilizar o atendimento e garantir a segurança, uma faixa da rodovia precisou ser interditada. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também compareceu ao local. Não há informações sobre o que teria causado o acidente.