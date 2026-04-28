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OPORTUNIDADES

Agências do Trabalhador oferecem 800 vagas no DF nesta terça (28/4)

Oportunidades atendem diferentes níveis de escolaridade e salários chegam a R$ 3 mil

Vaga destaque é a de serralheiro em Samambaia Sul - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Vaga destaque é a de serralheiro em Samambaia Sul - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (28/4), 800 vagas de emprego para candidatos com variados níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Os salários podem chegar a R$ 3 mil, sendo o destaque a vaga para serralheiro em Samambaia Sul, que não exige experiência nem formação mínima.

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Outras funções concentram maior número de oportunidades, como o cargo de atendente de padaria, com 40 vagas disponíveis. Para essa função, é necessário ter ensino médio completo, mas não há exigência de experiência. O salário é de R$ 1,7 mil.

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Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 unidades, de segunda a sexta, das 8h às 17h. O cadastro também permite participação em seleções futuras.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 28/04/2026 06:00
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