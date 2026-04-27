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TJDFT leva serviços à população em situação de vulnerabilidade

Ação no Parque da Cidade reúne órgãos do sistema de Justiça para oferecer assistência social e orientação jurídica

Foco foi na garantia de direitos e inclusão social - (crédito: Rafael/Divulgação TJDFT)
Foco foi na garantia de direitos e inclusão social - (crédito: Rafael/Divulgação TJDFT)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) participou da 12ª edição do PopRuaJud, realizada no Pavilhão do Parque da Cidade. Iniciativa reúne instituições do sistema de Justiça e do poder público para oferecer atendimento direto à população em vulnerabilidade social, com foco na garantia de direitos e inclusão social.

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Durante o evento, o 2º vice-presidente do TJDFT, Teófilo Rodrigues Caetano Neto, representou a presidência da Corte e acompanhou as atividades. Ele destacou a importância de manter ações permanentes voltadas a públicos em situação de vulnerabilidade. “Fiquei realmente muito sensibilizado e encantado com trabalhos que, muitas vezes, não chegam ao nosso conhecimento”, afirmou.

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O TJDFT disponibilizou serviços como emissão de certidões, mediação e conciliação, além de iniciativas de justiça restaurativa. Também participaram as Varas de Execuções Penais e setores voltados ao atendimento de grupos específicos, incluindo mulheres em situação de violência, pessoas idosas e jovens em contexto de vulnerabilidade.

O evento contou com a presença de autoridades como o ministro do Superior Tribunal de Justiça Sérgio Kukina e representantes de outras instituições. 

O PopRuaJud facilita encaminhamentos para serviços da rede de proteção social e contribui para a regularização de pendências jurídicas.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 27/04/2026 18:52
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