Celina Leão detalha ações no primeiro mês à frente do GDF

Em entrevista ao programa CB.Poder nesta quarta-feira (29/4), uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), comentou as ações tomadas pelo governo neste primeiro mês à frente do GDF. Entre os principais medidas adotadas, Celina destacou a zeladoria da cidade, remanejamento de recursos e mudança nas gestões.
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A governadora citou mais de 50 ordens de serviço assinadas no mês de abril, 33 delas no Paranoá e 22 no Itapoã. Entre elas, está a autorização para a construção da nova feira do Paranoá. Celina também destacou que um dos atos do governo foi fazer um levantamento das carências da cidade, sobretudo nas parte que atingem o dia a dia da população.
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* Aguarde mais informações. Matéria em atualização
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