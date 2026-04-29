Dois são presos em operação contra desmanche e venda ilegal de peças

Polícia aponta esquema organizado que envolvia furto de veículos, desmontagem e revenda de peças em comércios da região - (crédito: Divulgação PCDF)

A Polícia Civil (PCDF) prendeu duas pessoas e indiciou outras dez por envolvimento em furto e roubo de veículos e na desmontagem e venda ilegal de peças automotivas no Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Ceilândia e Taguatinga.

Os alvos da operação deflagrada nessa terça-feira (28/4) foram lojas do setor automotivo suspeitas de funcionar como fachada para a comercialização de peças retiradas de veículos roubados ou furtados.

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Segundo a polícia, os dois homens presos em flagrante já tinham antecedentes por crimes semelhantes. A operação contou com o apoio de tecnologia especializada para identificação de peças e veículos.

Esquema

As investigações começaram em agosto de 2024, após a descoberta de um imóvel em Ceilândia usado como depósito clandestino e ponto de desmanche. No local, a perícia encontrou peças ligadas a pelo menos 17 veículos com registro de furto ou roubo entre 2024 e 2025.

A partir daí, a polícia identificou que o grupo atuava de forma organizada, com divisão de tarefas. Uma parte era responsável pelos furtos e roubos, enquanto outra cuidava de esconder os veículos em locais clandestinos.

Também havia integrantes que adulteravam sinais de identificação, dificultando o rastreamento. Depois disso, os carros eram desmontados, e as peças, separadas para venda.

As peças retiradas dos veículos eram distribuídas para comércios que funcionavam como fachada. Nesses locais, os produtos eram vendidos como se fossem de origem legal.

Além das lojas físicas, a venda também acontecia pela internet, o que ampliava o alcance do esquema e facilitava a circulação das peças ilegais.

A investigação apontou ainda que havia ligação direta entre quem cometia os furtos e quem fazia a revenda, mostrando que todas as etapas do crime estavam conectadas.

Impacto da operação

A ação da polícia teve como foco principal a parte do esquema responsável pela venda das peças, considerada essencial para manter esse tipo de crime. As investigações continuam para identificar outros envolvidos, especialmente os responsáveis pelos furtos e roubos.